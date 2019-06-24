Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через УкраинуГазета.Ru вчера в 20:21
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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с чего всё началось
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.ТАССвчера в 17:34
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Приходько: для транзита газа через Украину необходимо урегулировать судебные споры
Коммерсантъвчера в 22:24
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Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:52
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Пушков разочаровал Саакашвили: у украинцев не хватит денег на Грузию
Сенатор заметил, насколько плохо сейчас живут в "незалежной" Член Совета Федерации Алексей Пушков не оценил энтузиазм экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который предложил украинцам заметить россиян в Грузии.
Обновлено вчера в 13:47
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
Обновлено вчера в 03:44
Общество
Калининградской области обещают длительное похолодание
В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел
В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
Обновлено вчера в 10:23
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»
Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Краснодаре произошел крупный пожар в кровельном центре
Сообщение о пожаре в здании на улице Дзержинского поступило в оперативные службы в 2.15 в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 00:28
Политика
Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии прекратила показ фильмов на русском
Грузинская сеть кинотеатров Cavea с 20 июня в знак солидарности к участникам антироссийских акций в Тбилиси прекратила показ фильмов с русским переводом.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса»
Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн зрителей, сообщил ТАСС врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
На юге Саудовской Аравии при обстреле аэропорта хуситами погиб человек
Один человек погиб и 21 пострадал в результате атаки на аэропорт саудовского приграничного города Абха, совершенной в воскресенье.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
Обновлено вчера в 13:10
Наука
Состав кишечного микробиома изменился при фибромиалгии
Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
Обновлено 21 июня в 06:32
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию с советником президента РФ Сергеем Глазьевым и комментарием «придрейфовал» в ответ на слова российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу
Обновлено вчера в 15:15
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено 22 июня в 10:56
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Здоровье
В Конго жертвами лихорадки Эбола с 2018 года стали 1,5 тысячи человек
С лета прошлого года в Демократической Республике Конго от вспыхнувшей в регионе лихорадки Эбола погибли уже более 1,5 тысячи человек, число зараженных превысило 2,2 тысячи.
Обновлено в 00:56
Авто
В Сети появились первые фото внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке «Группа ГАЗ» представит внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем
Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Общество
Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов
Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.
Обновлено в 00:09