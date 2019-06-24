В России назвали условие сохранения транзита газа через УкраинуГазета.Ru 20:21

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Общество Знаки Зодиака имеют свои главные проблемы и пути их решения Козероги акцентированы на цели и не способны расслабляться, что является главной проблемой.

Здоровье Эксперт рассказал, как увеличить продолжительность жизни Принимавший участие в дискуссии путешественник и писатель из Америки Дэн Бюттнер назвал несколько способов для продления жизни человека.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея.

Культура V-ROX во Владивостоке завершился необычным световым шоу Посмотреть необычное представление пришло около двухсот зрителей.В 21.45 на стене исторического здания под музыкальное сопровождение песен группы «Мумий Тролль» появились первые кадры графического спектакля, который обещал подарить незабываемые эмоции жителям Владивостока.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе Премьер России Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта.

Общество «Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Происшествия Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.

Происшествия На Украине полицейские избили до смерти соратника экс-министра обороны Член украинской политической партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий, которого 11 июня в Виннице зверски избили полицейские, скончался в больнице спустя 12 дней комы, так и не придя в сознание.

Экономика Развал СССР помог снизить выбросы парниковых газов Сельское хозяйство республик бывшего СССР по сравнению с состоянием до распада Союза изменилось очень сильно: за период с 1992 по 2011 год поголовье крупного рогатого скота и свиней упало вдвое, потребление говядины, которое в 1990 году было самым большим в Европе, сократилось с 32 до 14 кг в год.

Происшествия На кузбасской трассе разбились три автомобиля В Кузбассе на трассе произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в соцсети.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Экономика Aliexpress открылся российским продавцам На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Политика В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

Политика Грузинский патриарх призвал к осторожности после событий в Тбилиси Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй заявил, что в свете последних событий в Тбилиси гражданам и политикам следует быть осторожными и не допускать ошибок.

Общество Праздник «Алые паруса» посетили 1,5 миллиона зрителей В ночь на понедельник, 24 июня, полтора миллиона человек посетили главный праздник выпускников Санкт-Петербурга — "Алые паруса".

Происшествия Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми Спасатели в воскресенье обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров).

Армия и оружие Арабские племена «Заевфратья» поддержали руководство Сирии Главы арабских племен «Заевфратья» поддержали курс сирийского руководства на восстановление страны. Об этом говорится в заявлении шейхов.