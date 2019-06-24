Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через УкраинуГазета.Ru вчера в 20:21
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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с чего всё началось
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.ТАССвчера в 17:34
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Приходько: для транзита газа через Украину необходимо урегулировать судебные споры
Коммерсантъвчера в 22:24
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Обновлено вчера в 23:04
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Сообщение о пожаре в здании на улице Дзержинского поступило в оперативные службы в 2.15 в понедельник, 24 июня.
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Два военных самолета США заметили у Крыма
У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 14:21
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В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии
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Обновлено вчера в 16:39
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Обновлено вчера в 17:36
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В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей
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Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
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Обновлено вчера в 22:50