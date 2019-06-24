В России назвали условие сохранения транзита газа через УкраинуГазета.Ru вчера в 20:21

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.

с чего всё началось

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

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