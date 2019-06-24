Политика

В России назвали условие сохранения транзита газа через УкраинуГазета.Ru вчера в 20:21

Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.
ТАССвчера в 17:34

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Приходько: для транзита газа через Украину необходимо урегулировать судебные споры

Коммерсантъвчера в 22:24

В кабмине назвали условия для сохранения транзита газа через Украину

RT на русскомвчера в 19:46

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

РИА Новостивчера в 20:13

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Газета.Ruвчера в 20:21

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

РБКвчера в 19:22

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Lenta.ruвчера в 17:48

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

ТАССвчера в 17:34
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:59, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
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Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей

Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
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Авто

Volkswagen сделал фургон для полицейских собак

Вслед за фургоном для перевозки задержанных Volkswagen разработал ещё один полицейский автомобиль --- на сей раз для четвероногих полицейских.
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Политика

Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал

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Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:28
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Обновлено вчера в 22:54
Космос

НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
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В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

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SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

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Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Политика

Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами

Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

В Краснодаре произошел крупный пожар в кровельном центре

Сообщение о пожаре в здании на улице Дзержинского поступило в оперативные службы в 2.15 в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала глубокое декольте на «Арене-ди-Верона»

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Кино

«История игрушек — 4» возглавила российский прокат

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Гаджеты

Билл Гейтс назвал свою фатальную ошибку на посту главы Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс в рамках мероприятия венчурного фонда Village Global рассказал о своей главной ошибке на посту руководителя редмондской корпорации, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика

НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Пушков разочаровал Саакашвили: у украинцев не хватит денег на Грузию

Сенатор заметил, насколько плохо сейчас живут в "незалежной" Член Совета Федерации Алексей Пушков не оценил энтузиазм экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который предложил украинцам заметить россиян в Грузии.
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие

Два военных самолета США заметили у Крыма

У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье

На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи

Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии

Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго».
Обновлено вчера в 16:39
Политика

Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей

Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Здоровье

Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков

Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено вчера в 20:43
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
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