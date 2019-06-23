Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через УкраинуРИА Новости вчера в 20:13
Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Переговоры о новом договоре Москва и Киев ведут в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
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В правительстве рассказали об условиях сохранения транзита газа через Украину
Московский Комсомолецвчера в 17:17
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Армия и оружие
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Транспорт
В Тюмени из-за тумана задерживается вылет самолетов
Все рейсы - внутренние Утром 24 июня в тюменском аэропорту "Рощино" из-за тумана задерживается вылет четырех самолетов.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш
Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Два военных самолета США заметили у Крыма
У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 14:21
Гаджеты
Характеристики и цены смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e раскрыты до анонса
«Первопроходцами» станут Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а дате анонса которых пока ничего неизвестно.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Арабские племена «Заевфратья» поддержали руководство Сирии
Главы арабских племен «Заевфратья» поддержали курс сирийского руководства на восстановление страны. Об этом говорится в заявлении шейхов.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Рейс в Турцию из Новосибирска задержан из-за неисправности самолета
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России
Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено вчера в 15:47
Космос
Запуск «Протон-М» перенесли на сутки
В Роскосмосе заявили, что запуск ракеты-носителя "Протон-М" на борту которого находится российский космический телескопом Спектр-РГ, отложен на сутки.
Обновлено 21 июня в 01:46
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Валуев отреагировал на новости о раке мозга
Обновлено вчера в 21:48
Спорт
Россия завоевала 21 медаль во второй день Европейских игр
Сборная продолжает лидировать в общекомандном зачете Сборная России завоевала 21 награду во второй медальный день Европейских игр в Минске, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
Обновлено вчера в 13:10
Здоровье
У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза
Исследуя влияние недосыпа в лаборатории, специалисты установили, что мужчины, которые спят недостаточное время, увеличивают свой риск смерти в четыре раза.
Обновлено 22 июня в 13:56
Музыка
Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате
Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 03:23
Гаджеты
Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше
Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами
Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
ЦИК не допустила на выборы в Раду экс-главу администрации Януковича
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Верховную раду экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Неравенство не лечится в кредит
Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено вчера в 14:21