Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через УкраинуLenta.ru 17:48

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории.
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Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Lenta.ru17:48

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

РИА Новости20:13

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

РБК19:22

Приходько назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

ФАН18:28

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Газета.Ru20:21

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

ТАСС17:34

В правительстве рассказали об условиях сохранения транзита газа через Украину

Московский Комсомолец17:17
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Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Общество

Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день в честь праздника

Всего в текущем году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:09
Экономика

Aliexpress открылся российским продавцам

С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции.
Обновлено в 18:42
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Токио

Эпицентр сейсмособытия находился близ южного берега префектуры Тиба, глубина залегания очага составила примерно 60 км. По японской семибалльной шкале сила толчков составила четыре балла.
Обновлено в 20:59
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено в 17:52
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Культура

Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова

Обновлено вчера в 12:29
Здоровье

Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков

Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено в 20:43
Политика

В России создали собственную вакцину от полиомиелита

Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Политика

Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций

Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:44
Общество

Бюджетных мест в российских вузах станет меньше, пишут СМИ

Количество бюджетных мест в российских вузах к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, а число абитуриентов увеличится на 15%, пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 22:05
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Происшествия

Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми

Обновлено в 20:14
Политика

Президент Грузии обратилась к туристам из России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews заявила, что поток туристов из России должен сохраниться, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 03:59
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Руководитель фонда призывает, чтобы ПАСЕ потребовала «твердых и явных гарантий» от России «безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».
Обновлено в 21:57
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Космос

NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана на Марсе

Ранее газета The New York Times сообщила, что марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов.
Обновлено в 19:57
Футбол

Широков: пришёл в «Спартак» — мяч над головами летает. На фиг я там нужен?

Обновлено в 18:15
Происшествия

На Урале драка завершилась смертью и беспорядками

В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека

Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
Происшествия

В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны

Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
Обновлено в 20:53
Политика

США могут запретить китайское оборудование для сетей 5G

Администрация американского президента Дональда Трампа может ввести запрет на оборудование для сетей 5G для нужд США, которое произведено в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 22:04
Политика

Трампа «не волнует» мнение ЕС по поводу сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов идти до конца в расторжении "ядерной сделки" с Ираном, спасти которую пытаются остальные переговорщики "шестерки" - РФ, Китай и три страны Евросоюза (Франция, Германия, Великобритания).
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено в 15:00
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:49
Общество

Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге

В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
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В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
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Сергей Приходько
Российский дипломат
Российский государственный деятель, дипломат. С 2013 года - заместитель Председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.
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