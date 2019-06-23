Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через УкраинуLenta.ru 17:48
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
В правительстве рассказали об условиях сохранения транзита газа через Украину
Московский Комсомолец17:17
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:11, Вашингтон
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Общество
Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день в честь праздника
Всего в текущем году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено в 21:09
Экономика
Aliexpress открылся российским продавцам
С начала 2019 года AliExpress уже подключает продавцов из Италии, Испании и Турции.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Токио
Эпицентр сейсмособытия находился близ южного берега префектуры Тиба, глубина залегания очага составила примерно 60 км. По японской семибалльной шкале сила толчков составила четыре балла.
Обновлено в 20:59
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:52
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Культура
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
Обновлено вчера в 12:29
Здоровье
Врач рассказала об опасности яблок и груш для аллергиков
Как пишет «РИА Новости», около 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, также реагируют на яблоки, груши, черешню, вишню, персики, сливы и лесные орехи.
Обновлено в 20:43
Политика
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Политика
Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций
Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:44
Общество
Бюджетных мест в российских вузах станет меньше, пишут СМИ
Количество бюджетных мест в российских вузах к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, а число абитуриентов увеличится на 15%, пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 22:05
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Происшествия
Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми
Обновлено в 20:14
Политика
Президент Грузии обратилась к туристам из России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews заявила, что поток туристов из России должен сохраниться, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 03:59
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководитель фонда призывает, чтобы ПАСЕ потребовала «твердых и явных гарантий» от России «безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».
Обновлено в 21:57
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Космос
NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана на Марсе
Ранее газета The New York Times сообщила, что марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов.
Обновлено в 19:57
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Приморье банда лженаркополицейских похитила 22 человека
Некоторые похищенные всё же передали денежные средства участникам группы. За несколько лет им удалось похитить 22 человека.
Обновлено в 21:52
Происшествия
В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны
Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
Обновлено в 20:53
Политика
США могут запретить китайское оборудование для сетей 5G
Администрация американского президента Дональда Трампа может ввести запрет на оборудование для сетей 5G для нужд США, которое произведено в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 22:04
Политика
Трампа «не волнует» мнение ЕС по поводу сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов идти до конца в расторжении "ядерной сделки" с Ираном, спасти которую пытаются остальные переговорщики "шестерки" - РФ, Китай и три страны Евросоюза (Франция, Германия, Великобритания).
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено в 15:00
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:49
Общество
Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге
В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18