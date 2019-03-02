Религия
В России наступила Вселенская родительская субботаРоссийская газета 16:05
Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:15, Ашберн
Политика
ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом
Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:56
Шоу-бизнес
В сети ответили экс-жене депутата Госдумы после слов о «нищебродах»
В сети резко раскритиковали бывшую жену депутата Госдумы Виталия Южилина Илону Столье после ее высказывании о "нищебродах" в дорогих ресторанах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:33
Происшествия
В Кирове более тысячи медиков написали заявление об увольнении
Как сообщает местное издание Newsler.ru, таким образом они встали на защиту заведующей детской поликлиникой, которую задержали по делу о гибели трехлетней девочки.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе
«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около тысячи человек», — приводит его слова ТАСС.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено в 08:03
Происшествия
Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом
Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено в 19:11
Хоккей
Гол Овечкина принес победу «Вашингтону» в матче НХЛ против «Айлендерс»
"Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1. Победную шайбу во встрече забросил капитан столичного клуба Александр Овечкин.
Обновлено в 22:10
Происшествия
Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ»
Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ».
Обновлено в 23:02
Политика
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei
Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Канады.
Обновлено в 13:50
Политика
Украинский политик рассказал, почему Киеву не удалось сохранить Крым
Украина не смогла сохранить Крым, потому что власти страны не имели нужной позиции, заявил лидер Социалистической партии Украины, кандидат в президенты Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие
Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»
Обновлено в 19:08
Происшествия
Опубликовано видео задержания Александра Емельяненко в Кисловодске
Появились кадры задержания в Кисловодске человека, похожего на бойца ММА Александра Емельяненко. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 12:38
Политика
Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию
Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено в 19:12
Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко
За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено в 16:05
Энергетика
Глава австрийской OMV объяснил, почему Европа выбирает российский газ
Глава австрийского концерна OMV, участвующего в реализации проекта Nord Stream 2, Райнер Зеле в интервью Neue Zürcher Zeitung рассказал, почему Европа предпочитает покупать газ у России вместо США.
Обновлено в 20:21
Политика
Венесуэла назвала условие открытия пограничных переходов с Колумбией
Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что власти Боливарианской Республики приняли решение о временном закрытии трех мостовых переходов в Колумбию в связи с «серьезными и незаконными угрозами».
Обновлено в 23:03
Общество
Горбачёв намерен отметить 88-летие в кругу друзей
Обновлено в 19:56
Культура
Умерла актриса из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе»
Обновлено в 22:26
Происшествия
Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в Барнауле
Обновлено в 22:43
Политика
Чиновники-коррупционеры могут лишить Украину прав на безвиз с ЕС
Организация Transparency International потребовала от Киева отменить решение Конституционного суда Украины, исключившего из уголовного кодекса статью о незаконном обогащении чиновников.
Обновлено в 22:56
Происшествия
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Обновлено в 06:25
Политика
Трамп признал ответственность КНДР за смерть американского студента
Президент США Дональд Трамп признал ответственность КНДР за смерть 22-летнего американца Отто Уормбиера.
Обновлено в 23:08
Кино
Кинотеатры России поставили Минкультуры ультиматум из-за мультика
Как говорится в обращении, премьера «Королевского корги» должна была состояться 7 марта, однако 1 марта Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение, согласно которому дата показа переносится на конец месяца или начало апреля.
Обновлено в 10:37
Культура
Лоза пожаловался, что ему не дали ЗАСРАКа
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова Леонида Агутина о том, что ему не дали "Народного артиста" из-за политики Минкультуры, передает НСН.
Обновлено в 20:55
Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»
Судьи рассматривали иск о возмещении ущерба, который якобы был нанесен "Нафтогазу" Россией в связи с "незаконной экспроприацией активов группы в Крыму".
Обновлено в 12:43
Религия
Во Владивостоке обсуждают установку гигантской статуи Иисуса Христа
Во Владивостоке хотят построить 68-метровую статую Иисуса Христа, такая информация появилась на сайте духовно-православного центра Вятского Посада.
Обновлено в 04:41
Авто
Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями
Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.
Обновлено в 05:59