Религия

В России наступила Вселенская родительская субботаРоссийская газета вчера в 16:05

Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России наступила Вселенская родительская суббота

РИА Новости01:27

Православные отмечают Вселенскую родительскую субботу

Газета.Ru01:26

2 марта – Вселенская родительская суббота

Волжская правда (г. Волжск)вчера в 04:15

Что можно и чего нельзя делать на Масленичную неделю

Страницы Воронежской культурывчера в 03:31

2 марта у христиан Марий Эл Вселенская родительская суббота

Газета Йошкар-Олавчера в 01:23

В России наступила Вселенская родительская суббота

Российская газетавчера в 16:05

В храме на Нижней Масловке помолятся о родителях

Петровский парквчера в 03:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Хоккей

Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах

Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ»

Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика из-за артобстрела в Кашмире

Обновлено в 00:35
Происшествия

Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко

На официальной странице Twitter "Матч ТВ" опубликовано видео задержания сотрудниками полиции российского бойца MMA Александра Емельяненко.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко

За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес

В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»

Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе

Жилье в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана потеряли 14 взрослых и восемь детей, сообщил в субботу ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Украина потребовала вернуть прах Нестора Махно

Обновлено вчера в 23:21
Политика

В Раде рассказали, как Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

Депутат Верховной рад Андрей Билецкий заявил, что президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с некоторыми странами НАТО из-за оружия.
Обновлено в 01:26
Политика

Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

На юго-востоке Москвы горит квартира в жилом доме

Обновлено в 01:41
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реестре недобросовестных родителей

В Госдуму внесен законопроект о создании в России реестра лиц, которые лишены родительских прав, а также отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южной части Курил

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 6:28 мск в районе острова Хоккайдо, недалеко от южной части Курил, сообщает Главное метеорологическое управление Японии.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской

После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.
Обновлено вчера в 10:53
Космос

SpaceX впервые отправит пассажирский модуль на МКС

Crew Dragon является улучшенной версией космического корабля Dragon.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Россия не признает решение гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Окончательного решения «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 году, требуя от РФ $8 млрд.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом

Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено вчера в 19:11
Общество

В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве исчезнет снег

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров в Москве сойдет в конце марта - начале апреля.
Обновлено в 01:09
Космос

Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»

Генконструктор считает, что инженерные решения, заложенные в создание ракет "Ангара", - от легкого до сверхтяжелого классов, на базе всего двух УРМ, обеспечивают высокую серийность, надежность и низкую стоимость.
Обновлено вчера в 19:08
Спорт

Лыжник Устюгов заявил, что Клебо в эстафете обыграл его как ребенка

Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Шоу-бизнес

Федор Добронравов прокомментировал слухи о плохом самочувствии

Обновлено в 01:00
Наука

В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео

Зоологи из Мичиганского университета засняли в лесах Амазонии, как тарантул напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору, чтобы съесть.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию

Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

ОНФ направил Путину доклад по реформе обращения с ТКО

Общероссийский народный фонд (ОНФ) направил президенту России Владимиру Путину доклад по результатам масштабной кампании по контролю за реализацией реформы обращения с ТКО.
Обновлено в 01:52
Политика

Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел на переговоры в Москву

Глава внешнеэкономического ведомства Северной Кореи Ким Ён Джэ отправился из Пхеньяна в Москву для участия в девятом заседании межправительственной комиссии Россия-КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое запланировано на 4-6 марта, сообщает в субботу посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

ЕС запретил Польше строить канал под Калининградом

Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено вчера в 08:03
Политика

Китай выразил протест Канаде из-за экстрадиции финдиректора Huawei

Китай выразил протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

В Екатеринбурге на ребенка упала глыба льда

Обновлено вчера в 12:22
ещё по теме
Родительская суббота
В православной традиции день особого поминовения усопших православных христиан и прежде всего своих почивших родителей. Канонический день посещения могил предков и других родственников, где совершается панихида.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное