ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра.

с чего всё началось

Ранее News.ru писал о том, что санкции США в отношении поставок в Россию продукции двойного назначения могут затронуть криптографические модули российских платёжных систем. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артём Сычев.

В России нашли способ защитить банки от санкций

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