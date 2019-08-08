Экономика
В России нашли способ защитить банки от санкцийNews.ru вчера в 23:58
Ранее News.ru писал о том, что санкции США в отношении поставок в Россию продукции двойного назначения могут затронуть криптографические модули российских платёжных систем. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артём Сычев.
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с чего всё началось
ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Армия и оружие
Тело израильского солдата найдено на западном берегу Иордана
По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля, в четверг, 8 августа в районе западного берега реки Иордан недалеко от города Хеврон было обнаружено тело военнослужащего ЦАХАЛ с ножевыми ранениями.
Обновлено в 01:46
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.
Обновлено в 13:53
Футбол
BBC: «Манчестер Сити» арендует экс-вратаря сборной Англии Карсона
Как сообщает BBC, манкунианский клуб договорился об аренде 33-летнего футболиста.
Обновлено в 04:37
Политика
8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии
Обновлено в 03:50
Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м / с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек.
Обновлено в 18:36
Культура
Выставка современного израильского искусства открывается в Москве в центре ЗИЛ
Работы современных израильских художников впервые покажут на выставке "Калейдоскоп жизни", которая откроется в пятницу в Культурном центре ЗИЛ в Москве, рассказала ТАСС руководитель Межпарламентского бюро международных культурных и экономических связей (отделение в Израиле) Василиса-Батия Баженова.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Футбол
«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо
Обновлено в 12:44
Футбол
Семак: «Динамо» стало сильнее, «Зенит» ждёт тяжёлый матч
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сильных сторонах московского «Динамо», с которым сине-бело-голубым предстоит сыграть в 5-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 04:57
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Экономика
Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов
Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.
Обновлено в 08:14
Кино
Маколей Калкин отреагировал на планы переснять «Один дома»
Исполнитель роли Кевина Маккалистера в комедии "Один дома" Маколей Калкин посмеялся над планами Disney переснять картину.
Обновлено в 03:55
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Авто
Угнать за секунды: названы самые «легкодоступные» автомобили
Обновлено в 10:12
Технологии
Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Кино
Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу
Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено в 14:37
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Годовалый ребенок отравился наркотиками и попал в больницу в Испании
Ребенка в возрасте 15 месяцев госпитализировали в Испании из-за отравления наркотиками.
Обновлено в 09:36
Футбол
Неймар опубликовал фотографию с Зиданом
Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Все счета структур и сотрудников Навального заблокированы
Ранее следователи провели обыск у сотрудников ФБК и в офисе фонда.
Обновлено в 06:56
Происшествия
На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек
В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49