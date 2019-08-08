ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра.

с чего всё началось

По словам источника «Известий», Центробанк в настоящее время ведёт переговоры с кредитными организациями о создании резервного центра на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в Крыму, уже попавшего под действие антироссийских санкций.

В России нашли способ защитить банки от санкций

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