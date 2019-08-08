Экономика
В России нашли способ защитить банки от санкцийNews.ru вчера в 23:58
По словам источника «Известий», Центробанк в настоящее время ведёт переговоры с кредитными организациями о создании резервного центра на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в Крыму, уже попавшего под действие антироссийских санкций.
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с чего всё началось
ЦБ обсуждает с банками и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра.Известиявчера в 17:02
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Авто
Audi отказывается от кабриолета Audi A3
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
Силовики вновь штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева
Сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на штаб экс-главы государства.
Обновлено в 07:06
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Экономика
Жители России сократили потребление сладкого — исследование
В России среднее потребление кондитерских изделий по итогам первых шести месяцев 2019 года снизилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годам, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 04:38
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» на турнире в Казахстане
"Ак Барс" одолел "Салават Юлаев" в матче Кубка президента Республики Казахстан. Казанцы одержали победу в "Зеленом дерби" со счетом 2:1.
Обновлено в 07:28
Авто
Названа самая продаваемая в России модель автобуса
Напомним, по итогам января-мая 2019 года автобус малого класса ПАЗ-3205 стал самым продаваемым на вторичном рынке России.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
МВД возбудило новое дело против «вора в законе» Ахмеда Сутулого
Против «вора в законе» возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии — по ст. 210.1 УК РФ.
Обновлено в 08:15
Общество
Умение россиян стоять в очередях восхитило финнов
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен посетил визовый центр Финляндии в Петербурге и остался впечатлен атмосферой спокойствия и порядка в очередях.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 07:54
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
МИД Украины отказался признать задолженность перед структурами СНГ
Напомним, накануне сообщалось, что Киев задолжал структурам СНГ 300 млн руб. Добавим, что 10 июля Украина вышла из очередного соглашения СНГ.
Обновлено в 04:14
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Политика
СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Jundle Welt.
Обновлено в 08:59
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили о погоде второй половины августа
В Гидрометцентре ожидают, что вторая половина последнего летнего месяца окажется лучше первой.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Volkswagen завершил выпуск Golf R
«Завод в Вольфсбурге готовится к переходу на следующее поколение Golf-моделей, Golf R сделает небольшой перерыв, прежде чем вернуться в качестве Mk8», — сообщили в пресс-службе Volkswagen.
Обновлено в 02:38
Футбол
Гари Невилл назвал Лукаку толстым
Обновлено в 06:45
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08