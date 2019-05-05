Происшествия
В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителейLenta.ru 09:56
По предварительным данным, мирные жители были расстреляны фашистами во время немецкой оккупации в 1941-1943 годах. В окрестностях могут быть захоронены более трех тысяч мирных жителей, в том числе женщины и дети. Поисковые мероприятия на месте возможных захоронений продолжаются.
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Происшествия
Видео горящего самолета в Шереметьево появилось в Сети
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Обновлено в 14:17
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Обновлено в 04:21
Происшествия
ТАСС сообщил о 13 жертвах пожара в самолёте Sukhoi Superjet-100
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Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России
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В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
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Политика
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Небензя спел в ООН военные песни
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Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
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