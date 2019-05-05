Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителейLenta.ru 09:56

По предварительным данным, мирные жители были расстреляны фашистами во время немецкой оккупации в 1941-1943 годах. В окрестностях могут быть захоронены более трех тысяч мирных жителей, в том числе женщины и дети. Поисковые мероприятия на месте возможных захоронений продолжаются.
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В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

Lenta.ru09:56

Фото найденного под Новгородом захоронения мирных граждан, расстрелянных в годы ВОВ

РЕН ТВ08:57

В Новгородской области нашли захоронение убитых нацистами мирных граждан

РИА Новости06:39

В Новгородской области обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

Московский Комсомолец07:17

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

RT на русском06:39

Под Новгородом найдены захоронения мирных граждан, расстрелянных оккупантами в годы ВОВ

ТАСС05:22

Захоронение времён ВОВ с останками мирных жителей обнаружено в Батецком районе

ВНовгороде.ру03:33
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Происшествия

Видео горящего самолета в Шереметьево появилось в Сети

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Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
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Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.
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Делегацию из США растрогала до слез история обороны Севастополя

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Происшествия

Путину доложили о происшествии с самолетом в «Шереметьево»

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ЧП с самолетом в столичном аэропорту "Шереметьево".
Обновлено в 14:17
Космос

Минюст США оштрафовал компанию, из-за которой NASA потеряла $700 млн

Минюст США и NASA нашли виновника двух аварий при запуске космических аппаратов NASA, ущерб которых составил $700 млн.
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Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия

Шесть пострадавших госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии

В госпитализации нуждаются шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Тяжелораненых приняли в медучреждениях Химок.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В сгоревшем в Шереметьево самолёте погибли 13 человек

Обновлено в 14:24
Технологии

Компания Meizu получила дополнительное финансирование

Компания Meizu смогла получить дополнительное финансирование.
Обновлено в 04:21
Происшествия

ТАСС сообщил о 13 жертвах пожара в самолёте Sukhoi Superjet-100

Самолёт приземлился в Шереметьеве через 28 минут после взлёта.
Обновлено в 13:35
Авто

Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России

Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.
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Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
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Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

В октябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, определяющее правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

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Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
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Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле

Террористические группировки Палестины заявили, что сорвут музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле, чтобы отпугнуть поток тысяч туристов в страну.
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
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Экономика

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Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
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Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Обновлено в 04:43
Происшествия

В московском метро задержали мужчину с гранатой

На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
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Культура

Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу

Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Противников первомайских задержаний задержали у Смольного

Сторонники Алексея Навального днем 5 мая вышли к Смольному с одиночным пикетом против задержаний на Первомайском шествии.
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Небензя спел в ООН военные песни

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Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено в 11:12
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
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