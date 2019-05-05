Происшествия

В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителейLenta.ru 09:56

В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Новгородской области.
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В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей

Lenta.ru09:56

Фото найденного под Новгородом захоронения мирных граждан, расстрелянных в годы ВОВ

РЕН ТВ08:57

В Новгородской области обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

Московский Комсомолец07:17

В Новгородской области нашли захоронение убитых нацистами мирных граждан

РИА Новости06:39

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

RT на русском06:39

Под Новгородом найдены захоронения мирных граждан, расстрелянных оккупантами в годы ВОВ

ТАСС05:22

Захоронение времён ВОВ с останками мирных жителей обнаружено в Батецком районе

ВНовгороде.ру03:33
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Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено в 07:08
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Культура

Ержан Максим примет участие в престижном британском шоу

Обновлено в 10:25
Армия и оружие

ДНР: Под огнём ВСУ пострадал мирный житель в районе КПП «Новотроицкое»

Обновлено в 10:12
Футбол

«Зенит» предложил 6 миллионов евро за игрока «Фенербахче»

Питерский клуб предложил туркам 6 миллионов евро за полузащитника, однако "Ферербахче" оно не устраивает, "канарейки" хотят в 2 раза больше.
Обновлено в 08:59
Хоккей

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Политика

В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата

Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
Обновлено в 09:31
Политика

Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле

Террористические группировки Палестины заявили, что сорвут музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле, чтобы отпугнуть поток тысяч туристов в страну.
Обновлено в 08:47
Политика

Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Футбол

«МЮ» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам турнира.
Обновлено в 11:15
Политика

Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Музыка

В Таврическом саду прозвучат песни Победы

В пятницу, 10 мая, в Таврическом саду пройдет праздничный концерт «Песни Победы».
Обновлено в 05:30
Футбол

СМИ: РУСАДА не имеет претензий к «Зениту» из-за ситуации с Ивановичем

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не имеет претензий к санкт-петербургскому футбольному клубу «Зенит» после конфликтной ситуации, участником которой стал сербский защитник Бранислав Иванович.
Обновлено в 10:26
Здоровье

Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона

Ранними симптомами болезни Паркинсона считается тремор, затвердение мышц и заторможенность движений.
Обновлено в 10:20
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Общество

Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров

Обновлено в 10:38
Наука

Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках

У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

Обновлено вчера в 17:45
Общество

Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США

Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Обновлено в 07:25
Музыка

Филипп Киркоров собирается взять Ольгу Бузову на «Евровидение»

По мнению Киркорова, Ольга Бузова может стать для Филиппа неплохим талисманом.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

Обновлено в 09:38
Происшествия

Квартиру безработного в Москве обокрали на 1,5 млн рублей

Квартиру 56-летнего безработного в Ново-Переделкине обокрали более чем на 1,5 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Петербурге у Смольного задержали двух пикетчиков

Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Иран решил преодолеть санкции США продажей нефти на сером рынке

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили Донбасс

«Район проведения операции объединённых сил посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

Видеозапись репетиций в детской школе Талантов Аллы Пугачевой выложил в интернет Михаил Гребенщиков.
Обновлено в 11:00
Политика

Делегация из США была растрогана до слёз героизмом Севастополя

Председатель Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина рассказала о впечатлениях представителей делегации из США от визита в музейный комплекс «35-я береговая батарея» в Севастополе.
Обновлено в 09:38
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