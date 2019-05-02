В России нашли георгиевские ленточки со свастикойLenta.ru вчера в 09:37

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой. Об этом местный житель Александр Дейч сообщил на своей странице в Facebook. По его мнению, сувенир с красной звездой, георгиевской ленточкой и черной лентой в виде свастики завезли в Россию из Китая.

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

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