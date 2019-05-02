В России нашли георгиевские ленточки со свастикойLenta.ru вчера в 09:37

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой. Об этом местный житель Александр Дейч сообщил на своей странице в Facebook. По его мнению, сувенир с красной звездой, георгиевской ленточкой и черной лентой в виде свастики завезли в Россию из Китая.

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

Футбол Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси» Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".

Происшествия Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.

Игры PlayStation 5 будет очень мощной Компания AMD, которая уже достаточно давно делает железо для приставок компании Sony, заявила, что PlayStation 5 порадует пользователей чем-то невероятным.

Происшествия В Екатеринбурге сгорел склад с резиной и рубероидом Огонь распространялся молниеносно, так как здесь хранились рубероид и резинотехнические изделия. Пожар был площадью 300 квадратных метров.

Экономика Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Происшествия «Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.

Происшествия Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.

Армия и оружие ЛНР заявила об иностранных снайперах на позициях ВСУ 30 апреля в район населённого пункта Счастье для усиления позиций десятой отдельной горно-штурмовой бригады в период ротации отмечено прибытие снайперов в количестве 12 человек, — цитирует Филипоненко РИА Новости.

Происшествия Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Происшествия В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.

Транспорт Две станции Сокольнической линии метро будут закрыты 3 мая Из-за подключения коммуникаций строящегося участка Сокольнической линии московского метро на сутки будут закрыты две южные станции линии – «Румянцево» и «Саларьево».

Здоровье Клещей проверят: СиблабЛитех поможет поисковикам Лизы Алерт Директор ООО «СиблабЛитех» Геннадий Рот отмечает: Если волонтер из отряда «Лиза Алерт», обнаружив клеща, пришел и сдал его в лабораторию на Ильича, 21 или на Арбузова, 6, либо в любой городской или в бердский офис нашей компании, мы бесплатно проверим клеща на инфекцию.

Происшествия Россиянин ударил жену прокурора и поплатился Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.

Политика На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".

Политика На Украине оценили готовность России к «военному обострению» Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".

Наука Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО «АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.

Политика Соратники Трампа ищут способы финансирования оппозиции Венесуэлы, узнал CNN Администрация президента США Дональда Трампа изучает варианты, как можно предоставить финансовую поддержку венесуэльскому оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо.

Общество На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты Министерство железных дорог Индии информировало об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории восточного штата Одиша, к которому приближается мощный циклон "Фани".

Экономика Объем прямых иностранных инвестиций в мире сократился на 27% Объем прямых иностранных инвестиций в 2018 году рухнул на 27%, до $1,097 трлн, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Энергетика Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.

Космос Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.