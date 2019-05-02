Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикойLenta.ru 09:37
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой. Об этом местный житель Александр Дейч сообщил на своей странице в Facebook. По его мнению, сувенир с красной звездой, георгиевской ленточкой и черной лентой в виде свастики завезли в Россию из Китая.
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«Как вам такой креатив?»: в Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Нижний Новгород on-line07:08
Накануне дня Победы в Нижнем Новгороде начали продавать георгиевские ленточки со свастикой
КП - Нижний Новгородвчера в 12:13
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