В России нашли георгиевские ленточки со свастикойLenta.ru 09:37

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой. Об этом местный житель Александр Дейч сообщил на своей странице в Facebook. По его мнению, сувенир с красной звездой, георгиевской ленточкой и черной лентой в виде свастики завезли в Россию из Китая.

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

Происшествия Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.

Игры PlayStation 5 будет очень мощной Компания AMD, которая уже достаточно давно делает железо для приставок компании Sony, заявила, что PlayStation 5 порадует пользователей чем-то невероятным.

Происшествия В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.

Шоу-бизнес Влад Топалов попал в ДТП Влад Топалов рассказал поклонникам о том, что сегодня попал в серьезное ДТП.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Спорт Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру Профессиональную карьеру завершила 23-летняя олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире Кэйтлин Осмонд из Канады.

Происшествия В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.

Политика Венесуэла потребовала от США защитить здание посольства в Вашингтоне В посольстве находятся американские активисты, поддерживающие Николаса Мадуро Каракас требует Вашингтон защитить здание посольства Венесуэлы в Соединенных Штатах, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Хорхе Арреаса.

Здоровье Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.

Наука Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО «АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.

Космос Появилось видео столкновения Луны с метеоритом Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.

Политика Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).

Общество Комитеты администрации Петербурга в интернете пожаловались на испортивших настроение провокаторов На страницах сразу нескольких комитетов администрации Петербурга одновременно были опубликованы идентичные сообщения о провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев 1 мая.

Общество Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.

Политика Прием документов на получение гражданства РФ стартует в ЛНР с 6 мая Миграционная служба Луганской народной республики начнет прием заявлений на получение гражданства России в начале мая.

Армия и оружие В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Музыка Billboard выбрал лучших исполнителей года В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.

Армия и оружие Корабли НАТО вошли в Балтийское море Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.

Политика Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.

Космос Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе Зонд InSight американского космического агентства запечатлел закат на Марсе 25 апреля. Об этом сообщается на сайте NASA.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева рассказала о своей комфортной жизни в США Популярная модель Виктория Лопырева рассказала своим подписчикам в микроблоге Instagram о своей комфортной жизни в США.