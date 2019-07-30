Интернет

В России нашли альтернативу зарубежным приложениямИзвестия 18:37

Анализ коснулся российского рынка приложений. Эксперты оценили его способность отреагировать на инициативу властей предустанавливать отечественные разработки в продаваемые на территории России смартфоны. Из 12 категорий российские приложения смогут заменить иностранные аналоги в девяти.
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Российские приложения оказались лучше Facebook и Instagram. Для них готовят новый закон

URA.Ru13:28

Эксперты предложили список российского ПО для обязательной предустановки

РБК15:45

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Lenta.ru13:17

Глава ИРИ: преференциями закона о предустановке приложений должны пользоваться именно российские компании

Газета.Ru14:56

Институт развития интернета предложил альтернативу зарубежным приложениям

ТАСС14:39

Предложен список российских приложений для обязательной предустановки на смартфоны

Взгляд.ру12:20

Эксперты нашли в РФ альтернативы иностранным приложениям для смартфонов

ПРАЙМ11:39
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Авто

Корейцы расширяют географию продаж бюджетного KIA Rio

Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено в 14:00
Музыка

Тимати высказался о сольной карьере Егора Крида

Рэпер и продюсер Тимати рассказал в эфире "Авторадио" о том, как начинал работать с Егором Кридом и поделился своим мнением о его сольной карьере.
Обновлено в 07:42
Футбол

Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»

Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Обновлено в 14:41
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Политика

США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy

По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено в 01:22
Общество

Умерла художница Варвара Родченко

О художнице Варвара Родченко родилась в 1925 году в Москве.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР «неопознанных ракет»

Обновлено в 17:33
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор

Обновлено в 10:23
Происшествия

Останки известного гангстера эксгумируют в США

В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Второй пострадавший в ДТП с Андреем Косиловым впал в кому

Обновлено в 12:10
Здоровье

Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу

Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
Обновлено в 10:58
Политика

В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ

Обновлено в 16:05
Гаджеты

«Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях»

«Ростелеком» сообщил о закрытии сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале «Национальных технологий».
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Василиса Володина пообещала знакам зодиака легкий и удачный август

Обновлено в 13:37
Здоровье

Снижение количества укусов клещей фиксируется в Вологодской области

В лабораторных условиях исследовано более 7,1 тыс. клещей.
Обновлено в 10:01
Кино

Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44
Экономика

НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку

Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00
Экономика

Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Обновлено в 19:26
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Политика

Алтайский депутат предложила тушить пожары в Сибири с помощью бомб

Обновлено в 14:04
Политика

Определены сроки уничтожения Украины

Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.
Обновлено в 03:00
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Авто

Lexus LX получил новый спортивный пакет

Конструкторы японской автомобильной компании представили новый дизайн-пакет Sport 2020 года, предназначенный для обновленного внедорожника Lexus LX, доступного в трехрядном варианте.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий

Средний размер назначенных россиянам пенсий в июне составил 14 тысяч 168 рублей.
Обновлено в 10:52
Общество

В Сочи появились крупные летающие тараканы

Предполагается, что данный вид, который чаще всего называют американским тараканом и содержат в террариумах или разводят для кормления ящериц и змей, мог распространиться в Сочи из-за непреднамеренного завоза или побега из террариума.
Обновлено в 11:10
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