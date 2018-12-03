«Ведомости» ознакомились с проектом концепции маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. Подготовить документ в конце октября поручал премьер Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Куратором проекта станет вице-премьер РФ Максим Акимов. Уточняется, что новая концепция и решение о контроле системы одним оператором предполагают ужесточение механизма товарных маркировок.

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