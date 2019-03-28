Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощностиRT на русском 06:58
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей. В федеральном бюджете на 2019—2021 годы на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей. Объём внебюджетного финансирования проекта также должен составить не менее 7 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В России до конца 2032 года выпустят не менее 22 газовых турбин средней и большой мощности
Rambler News Service06:39
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Экономика
ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу
В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело
В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Обновлено в 08:49
Культура
Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге
Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
«Гуманитарная помощь» США в зону «Ат-Танфа» предназначена террористам
Оккупированная Америкой 55-километровая зона вокруг военной базы «Ат-Танф» является серьезным препятствием на пути к установлению мира в САР.
Обновлено в 08:35
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Политика
Китай намерен строить новые порты в Италии
В рамках проекта «Один пояс — один путь» Китай намерен совместно с Италией строить морские порты в северной части Апеннинского полуострова, сообщили в четверг, 28 марта, в министерстве торговли КНР, передает информагентство ANSA.
Обновлено в 07:54
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе
Обновлено в 04:44
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Минфин США проверит UC Rusal в рамках сделки об отмене санкций
UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», группа «ГАЗ» и лично Дерипаска попали в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года.
Обновлено в 07:30
Авто
Маркой Smart теперь займется китайский автогигант Geely
Интерес к бренду проявил китайский концерн Geely, который, по слухам, был готов выкупить у Daimler половину акций компании Smart.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Спецслужбы Мальты освободили захваченное мигрантами судно
Напомним, нефтяной танкер, совершавший плавание под флагом Турции, принял у берегов Ливии на борт 120 мигрантов, терпящих бедствие.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Экономика
En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»
«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
Общество
Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым
Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:54
Космос
Сторонники «плоской Земли» поищут край света в Антарктиде
Приверженцы конспирологической «теории плоской Земли» намерены отправиться на поиски края планеты. По их мнению, он расположен в Антарктиде.
Обновлено в 05:51
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Технологии
В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом
ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:48
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
«В последний раз президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд
АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей.
Обновлено в 06:44
Политика
В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов
25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Спорт
МОК выберет нового президента в 2021 году
Международный олимпийский комитет (МОК) проведет выборы следующего президента на сессии в Афинах в 2021 году.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено в 07:56
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Энергетика
«Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В Донбассе сбили заминированный беспилотник ВСУ
Заминированный беспилотник ВСУ был сбит в Донбассе. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 09:12
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28