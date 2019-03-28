Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощностиRT на русском 06:58
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей. В федеральном бюджете на 2019—2021 годы на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей. Объём внебюджетного финансирования проекта также должен составить не менее 7 млрд рублей.
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В России до конца 2032 года выпустят не менее 22 газовых турбин средней и большой мощности
Rambler News Service06:39
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Журналисты нашли у Зеленского незадекларированную виллу в Италии
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский владеет виллой в Италии, которая не упоминается в его декларации.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест
Обновлено в 13:47
Политика
Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала причины расставания с Гуфом
Обновлено в 13:55
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено в 13:40
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган
Поклонники британской королевской семьи расстроены: принц Уильям, скорее всего, пропустит день рождения своего племянника – первенца Гарри и Меган.
Обновлено в 11:52
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
В Госдуме объяснили рвение США по усилению ядерного потенциала
Слова представителя Пентагона Дэвида Трахтенберга о необходимости модернизации ядерных сил США в условиях возросшей мощи России и Китая оценил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 13:52
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Политика
Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко
Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 12:10
Политика
Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной
Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
Обновлено в 10:53
Авто
Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля
Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Политика
Место депутата Госдумы от КПРФ получил Михаил Берулава
Центризбирком (ЦИК) на заседании передал мандат депутату красноярского заксобрания Петру Медведеву, но тот отказался от него в пользу господина Берулавы.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Отсидевшая за мошенничество Анастасия Дашко во второй раз стала мамой
Экс-участница «Дома — 2» Анастасия Дашко, отсидевшая в тюрьме, уже во второй раз стала мамой, пишет «СтарХит».
Обновлено в 14:00
Общество
Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании
В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Число жертв стрельбы в Утрехте выросло до четырех человек
В понедельник, 18 марта, произошла стрельба в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне
Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Екатеринбурге подрались преподаватели и учащиеся техникума
В учебном заведении проходил кадетский сбор, после которого было организовано застолье Драка между учащимися и педагогами техникума "Рифей" в Екатеринбурге, где готовят будущих пожарных, спасателей и ювелиров, произошла в ночь на 28 марта, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе
Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Авто
В России стартовали продажи обновленного Honda Pilot
Российское отделение Honda объявило о старте продаж обновленного кроссовера Honda Pilot.
Обновлено в 09:50