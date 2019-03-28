Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощностиRT на русском 06:58

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей. В федеральном бюджете на 2019—2021 годы на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей. Объём внебюджетного финансирования проекта также должен составить не менее 7 млрд рублей.
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Белый дом наскреб денег на большую турбину

Коммерсантъ12:55

Правительство России выделит субсидии на разработку мощных газовых турбин

RT на русском10:45

Кабмин выделит 7 млрд рублей на производство газовых турбин большой мощности

Говорит Москва07:26

Более 20 газовых турбин произведут в России до 2032 года

Российская газета07:18

В России до конца 2032 года выпустят не менее 22 газовых турбин средней и большой мощности

Rambler News Service06:39

Кабмин утвердил субсидии на создание в России газовых турбин большой мощности

ТАСС06:53

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

РИА Новости08:00
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Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Обновлено вчера в 18:04
Политика

Журналисты нашли у Зеленского незадекларированную виллу в Италии

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский владеет виллой в Италии, которая не упоминается в его декларации.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест

Обновлено в 13:47
Политика

Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Кети Топурия назвала причины расставания с Гуфом

Обновлено в 13:55
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Обновлено в 13:13
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае

Обновлено в 13:40
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган

Поклонники британской королевской семьи расстроены: принц Уильям, скорее всего, пропустит день рождения своего племянника – первенца Гарри и Меган.
Обновлено в 11:52
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

В Госдуме объяснили рвение США по усилению ядерного потенциала

Слова представителя Пентагона Дэвида Трахтенберга о необходимости модернизации ядерных сил США в условиях возросшей мощи России и Китая оценил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 13:52
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Политика

Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 12:10
Политика

Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной

Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
Обновлено в 10:53
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок

Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Политика

Место депутата Госдумы от КПРФ получил Михаил Берулава

Центризбирком (ЦИК) на заседании передал мандат депутату красноярского заксобрания Петру Медведеву, но тот отказался от него в пользу господина Берулавы.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес

Отсидевшая за мошенничество Анастасия Дашко во второй раз стала мамой

Экс-участница «Дома — 2» Анастасия Дашко, отсидевшая в тюрьме, уже во второй раз стала мамой, пишет «СтарХит».
Обновлено в 14:00
Общество

Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007 — 2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров «АвтоВАЗ».
Обновлено в 13:57
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Число жертв стрельбы в Утрехте выросло до четырех человек

В понедельник, 18 марта, произошла стрельба в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Происшествия

В Екатеринбурге подрались преподаватели и учащиеся техникума

В учебном заведении проходил кадетский сбор, после которого было организовано застолье Драка между учащимися и педагогами техникума "Рифей" в Екатеринбурге, где готовят будущих пожарных, спасателей и ювелиров, произошла в ночь на 28 марта, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной группы ВМС НАТО вошли в Черное море.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе

Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Авто

В России стартовали продажи обновленного Honda Pilot

Российское отделение Honda объявило о старте продаж обновленного кроссовера Honda Pilot.
Обновлено в 09:50
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