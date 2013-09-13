Политика
Наркосодержащие растения разрешат выращивать в РФ ради лекарств
Наркосодержащие растения разрешат выращивать в РФ ради лекарствСобеседник06:56
Правительство одобрило законопроект, разрешающий выращивать в РФ наркосодержащие растения для изготовления лекарств. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что этот законопроект позволит организовать в России производство обезболивающих лекарств полного цикла.
Собеседник06:56
Оценить
19 человек отреагировали
Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям не только производить субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в стране.
— Денис Мантуров, российский политикКоммерсантъ 07:01
с чего всё началось
Правительство одобрило законопроект, позволяющий выращивать на территории РФ наркосодержащие растения для изготовления обезболивающих лекарств. Это позволит организовать производства полного цикла на территории России.ТАСС05:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика
Порошенко отменил военное положение на Украине
Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Ливан пожалуется в Совбез ООН на вторжение самолетов ВВС Израиля
Правительство Ливана обратится в Совет Безопасности ООН с жалобой на Израиль, ВВС которого зашли в ливанское воздушное пространство и нанесли оттуда воздушные удары по Сирии, заявил 26 декабря министр транспорта Ливана Юсеф Финянос на своей странице в Twitter .
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
Министерство обороны по поручению Верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард", сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Политика
Путин предложил бизнесу подключиться к нацпроектам
Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что рассчитывает на участие предпринимателей в реализации 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие шесть лет, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:56
Политика
Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку
Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.
Обновлено в 09:54
Политика
Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обновлено в 11:04
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Обновлено в 07:13
Политика
В Минфине объяснили, почему Россия расширила санкции против Украины
Министр финансов России Антон Силуанов назвал расширение санкционного списка в отношении Украины ответом на инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 07:58
Политика
Патрушев: В Европе формируется неонацистский союз
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Европе формируется неонацистский союз с опорой на ультраправые силы.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин и Лукашенко решили провести еще одну встречу до нового года
Обновлено в 04:16
Политика
В Киеве снесут памятник Суворову
Ранее сообщалось, что в Киеве решили снести памятник Суворову.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ
Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
Обновлено в 10:54
Политика
Россия построит в Сирии аэропорт
Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов.
Обновлено в 11:20
Политика
Константинопольский патриархат получит резиденцию Януковича
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В МИД прокомментировали возможность продолжения операций США в Сирии
Возможность продолжения ограниченных операций США в Сирии после вывода войск остается под вопросом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 04:52