Правительство одобрило законопроект, позволяющий выращивать на территории РФ наркосодержащие растения для изготовления обезболивающих лекарств. Это позволит организовать производства полного цикла на территории России.

с чего всё началось

Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям не только производить субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в стране.

Правительство одобрило законопроект, разрешающий выращивать в РФ наркосодержащие растения для изготовления лекарств. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что этот законопроект позволит организовать в России производство обезболивающих лекарств полного цикла.

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