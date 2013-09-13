Политика

Наркосодержащие растения разрешат выращивать в РФ ради лекарств
Собеседник
06:56

Правительство одобрило законопроект, разрешающий выращивать в РФ наркосодержащие растения для изготовления лекарств. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что этот законопроект позволит организовать в России производство обезболивающих лекарств полного цикла.
Собеседник06:56
Денис Мантуров
Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям не только производить субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в стране.
— Денис Мантуров, российский политикКоммерсантъ 07:01
с чего всё началось

Правительство одобрило законопроект о выращивании наркосодержащих растений для медицины

Правительство одобрило законопроект, позволяющий выращивать на территории РФ наркосодержащие растения для изготовления обезболивающих лекарств. Это позволит организовать производства полного цикла на территории России.
ТАСС05:54

Подробнее о событии

Правительство поддержало выращивание наркосодержащих растений в России

Коммерсантъ07:01

Правительство разрешило выращивать опийный мак

URA.Ru06:41

В России разрешили выращивать наркотики

Lenta.ru06:34

Правительство одобрило законопроект о выращивании наркосодержащих растений в медицинских целях

Новая газета06:16

Правительство одобрило отмену запрета выращивать опийный мак

Московский Комсомолец06:11

Правительство одобрило законопроект о выращивании наркосодержащих растений для медицины

ТАСС05:54

Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств

РБК05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика

Порошенко отменил военное положение на Украине

Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Ливан пожалуется в Совбез ООН на вторжение самолетов ВВС Израиля

Правительство Ливана обратится в Совет Безопасности ООН с жалобой на Израиль, ВВС которого зашли в ливанское воздушное пространство и нанесли оттуда воздушные удары по Сирии, заявил 26 декабря министр транспорта Ливана Юсеф Финянос на своей странице в Twitter .
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»

Министерство обороны по поручению Верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард", сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Политика

Путин предложил бизнесу подключиться к нацпроектам

Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что рассчитывает на участие предпринимателей в реализации 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие шесть лет, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:56
Политика

Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку

Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.
Обновлено в 09:54
Политика

Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обновлено в 11:04
Политика

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку

Обновлено в 07:13
Политика

В Минфине объяснили, почему Россия расширила санкции против Украины

Министр финансов России Антон Силуанов назвал расширение санкционного списка в отношении Украины ответом на инцидент в Керченском проливе.
Обновлено в 07:58
Политика

Патрушев: В Европе формируется неонацистский союз

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Европе формируется неонацистский союз с опорой на ультраправые силы.
Обновлено в 10:26
Политика

Путин и Лукашенко решили провести еще одну встречу до нового года

Обновлено в 04:16
Политика

В Киеве снесут памятник Суворову

Ранее сообщалось, что в Киеве решили снести памятник Суворову.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ

Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
Обновлено в 10:54
Политика

Россия построит в Сирии аэропорт

Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов.
Обновлено в 11:20
Политика

Константинопольский патриархат получит резиденцию Януковича

Обновлено в 11:43
Армия и оружие

В МИД прокомментировали возможность продолжения операций США в Сирии

Возможность продолжения ограниченных операций США в Сирии после вывода войск остается под вопросом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 04:52
Главное