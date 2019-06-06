В супермаркетах начнут продавать продукты в кредит1rnd.ru вчера в 08:26

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).

с чего всё началось

Кредитные карты начнёт оформлять для своих покупателей сеть супермаркетов «Перекресток» (X5 Retail Group). Решение об этом компания озвучила сегодня, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума. Цифровая карта рассрочки будет совместным продуктом Х5 Retail Group и БКС Банка.

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