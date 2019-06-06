Экономика

В России начнут продавать продукты в рассрочкуРуна 07:47

Карта позволит покупать «в кредит с льготным периодом», и станет рациональной альтернативой кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом, пишет Tjournal.ru. Выпустить такую карту намерена сеть магазинов «Перекрёсток» вместе с «БКС Банком».
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