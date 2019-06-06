Экономика
В России начнут продавать продукты в рассрочкуРуна 07:47
Карта позволит покупать «в кредит с льготным периодом», и станет рациональной альтернативой кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом, пишет Tjournal.ru. Выпустить такую карту намерена сеть магазинов «Перекрёсток» вместе с «БКС Банком».
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Происшествия
Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Происшествия
Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
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Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Происшествия
На улице Глинки трактор с водой проехался по иномарке
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Кино
Мединский: прокатчик вырезал из «Рокетмена» полторы минуты
Российских зрителей лишат полутора минут картины «Рокетмен». Именно столько экранного времени из фильма вырезал прокатчик.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
По данным телеканала РЕН ТВ, Панкратов-Черный потерял сознание во время съемок фильма в Москве.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
У границ Германии перехватили два российских Су-27
Командование ВВС Германии опубликовало кадры перехвата двух российских истребителей Су-27, которые подошли к границам страны на близкое расстояние.
Обновлено в 09:23
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Политика
Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
Обновлено в 15:13
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
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Футбол
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По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.
Обновлено в 00:18
Происшествия
ФСБ сообщила о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане
Сотрудники дагестанского управления ФСБ сообщили о задержаниях лидеров и участников организации «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 15:35
Авто
Российский авторынок ускорил падение
В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева купила квартиру в центре Москвы
Недавно стало известно, что Гузеева владеет роскошной квартирой в центре столицы.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Футбол
Неймар показал травмированную ногу
Обновлено в 16:45
Происшествия
Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича
Пресненский суд Москвы заключил под стражу Жабраила Костоева, который подозревается в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году.
Обновлено в 14:50
Футбол
Нидерланды — Англия 2:1 (2-й экстра-тайм)
Сборные Голландии и Англии объявили составы на полуфинал Лиги наций, который состоится сегодня, 6 июня.
Обновлено в 13:31