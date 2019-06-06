Экономика
«Перекресток» планирует продавать еду в долгКубань 24 вчера в 08:42
Оформлять виртуальные карты рассрочки будут по паспорту во всех торговых точках сети в случае, если кредитный лимит будет одобрен. Представитель X5 Светлана Демяшкевич заявила, что такая карта предназначена для покупателей с высоким кредитным рейтингом.
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с чего всё началось
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (начался в четверг, 6 июня).Ведомостивчера в 03:17
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