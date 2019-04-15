Здоровье

Медведев внес изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощиРИА Новости 09:10

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление с изменениями в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи в РФ, в том числе в части оказания паллиативной помощи и прохождения диспансеризации.
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Дмитрий Медведев
В-третьих, мы определим четкие сроки постановки диагноза по онкологии - не более 14 календарных дней с даты назначения исследований. Это, надеюсь, позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжелыми заболеваниями.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 09:10

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