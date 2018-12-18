Экономика

В России начнут обучать предпенсионеров
Известия
12:00

В России начнут обучать предпенсионеров. Соответствующую программу дополнительного образования на ближайшие пять лет разрабатывает Минтруд. В ней могут принять участие до 1,5 млн человек в год, отмечается в критическом отзыве экспертного совета при правительстве, с которым ознакомились «Известия».
Известия12:00
с чего всё началось

Эй, на бирже: число официально безработных вырастет на 38%

Число официальных безработных в России может вырасти более чем на треть — до 1,1 млн человек, спрогнозировал Минтруд. Об этом говорится в материалах ведомства для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. С документом ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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В России начнут обучать предпенсионеров

Известия12:00

Минтруд предупреждает: безработных в России станет больше

Московский Комсомолец09:44

Минтруд ожидает сохранения уровня безработицы в ближайшие три года

Коммерсантъ03:56

Минтруд предвидит рост числа безработных на 38 процентов

Комсомольская правда02:36

Минтруд: увеличение пособия по безработице обеспечит рост обращений в службы занятости

ТАСС02:27

Минтруд: официальных безработных в России станет больше

Телеканал 360°01:07

Минтруд предупредил о резком росте числа безработных в 2019 году

URA.Ruвчера в 19:16
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Энергетика

Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо

Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо.
Обновлено в 12:11
Финансы

Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.
Обновлено в 12:18
Экономика

Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро

Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:48
Энергетика

Минэнерго ожидает рекордных показателей по добыче газа

"Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал Новак, пояснив, что такое стало возможным за счет наращивания добычи во втором полугодии.
Обновлено в 01:54
Финансы

Прибыль российских банков в 2018 году выросла в 1,5 раза

Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года составила 1 трлн 279 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 09:17
Экономика

Средняя взятка в России в 2018 году составила больше 600 тысяч рублей

Средний размер взятки в России за девять месяцев этого года составляет около 610 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 05:01
Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Во вторник, 18 декабря, рубль снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 02:14
Экономика

Credit Suisse посоветовал клиентам выводить активы из Великобритании

Credit Suisse посоветовал богатым клиентам подумать о выводе активов из Великобритании из-за неопределенности с Brexit, утверждают знакомые с ситуацией люди.
Обновлено в 07:20
Экономика

Россия вложила миллиарды в госдолг США

Россия увеличила объем вложений в гособлигации США до 14,629 миллиарда долларов в октябре.
Обновлено в 08:16
Экономика

Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог

Регионам выделено около 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог.
Обновлено в 00:30
Экономика

Жилищное строительство завалило нацпроект

В 2017 году объем ввода жилья составил 79,2 млн кв. м. По паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году ежегодный объем ввода жилья в России должен достичь 120 млн кв. м, жилищные условия ежегодно должны улучшать не менее 5 млн российских семей.
Обновлено в 06:51
Экономика

Японский консорциум приобрел долю в аэропорту Хабаровска

Обновлено в 04:40
Экономика

«Дочка» ЦБ отказалась перестраховывать космические запуски

Созданная в 2017 году для перестрахования санкционных рисков РНПК, на 100% принадлежащая ЦБ, с ноября приостановила перестрахование всех космических запусков в России, об этом журналистам рассказала зампред РНПК Наталья Карпова.
Обновлено в 08:29
Экономика

Дума установила максимальный процент по потребительским кредитам

Регламентируется и процентная ставка по кредитам: после вступления закона в силу она не сможет превысить 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года – 1%.
Обновлено в 06:33
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