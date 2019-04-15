Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещаниеТАСС 17:21
Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в три этапа.
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15 апреля Кемеровская область переходит на цифровое вещание. УФАС следит за ситуацией
Новости Кузбасса12 апреля в 03:55
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
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