Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещаниеТАСС вчера в 17:21
Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в три этапа.
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Главы филиалов РТРС изучат опыт регионов второго этапа перехода на «цифру»
РИА Новости12 апреля в 08:41
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
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Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
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Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C
Швейцарские ученые заявили о создании нового вида молекул жира, которые при попадании в воду преобразуются в мембраны и не позволяют воде замерзать даже при очень низких температурах, сообщает портал «bitcryptonews.ru».
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Состоялся запуск самого большого самолета в мире
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Британских моряков уволили за «наркотическую вечеринку»
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Армия и оружие
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Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
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Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
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