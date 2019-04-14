Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещаниеТАСС 17:21

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
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Москва и еще 19 регионов перешли на цифровое телевещание

РБК18:43

Россию ждет вторая волна перехода на «цифру»

Авторадио09:55

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Москва полностью перешла на «цифру»

Вечерняя Москва17:15

В Московском регионе отключили аналоговое телевидение

РИАМО17:01

В 20 областях России уже завтра отключат аналоговое ТВ

РЕН ТВ10:39

Переход с аналогового на цифровое телевещание стартовал в Москве

Агентство Москва18:19
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Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 08:21
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В рунете новая схема мошенничества Интернет-пользователи жалуются на мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.
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В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем

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Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

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Ставки рублевых вкладов крупнейших банков (% годовых)

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МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA

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Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

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"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
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В Непале столкнулись самолет и вертолет

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