В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещаниеТАСС 17:21

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

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