В России начинается производство С-500ТАСС 08:41

с чего всё началось

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Гаджеты Google открыла сайт для разработчиков Fuchsia Компания Google презентовала сайт для разработчиков Fuchsia.dev.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Происшествия Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.

Спорт Церемония закрытия Европейских игр стартовала в Минске На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске стартовала церемония закрытия II Европейских игр.

Шоу-бизнес 49-летняя Ума Турман в купальнике показала лишние килограммы Годы берут свое, и теперь актриса стремительно набирает вес. Ума Турман разместила в своем блоге фото в черном купальнике.

Кино Оливер Стоун представит новый фильм об Украине Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.

Общество Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь Одинокие Стрельцы могут начать новый роман. Представителям знака, состоящим в отношениях, звёзды советуют помириться со своим партнёром.

Наука Ученые рассказали о предсмертных переживаниях Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.

Кино Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции Актер Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде после операции на лодыжке.

Гаджеты Линейке Samsung Galaxy исполнилось 10 лет Смартфон Galaxy (GT-I7500) презентовали 29 июня 2009 года. Культовым смартфоном Samsung стал Galaxy S, который появился годом позже.

Шоу-бизнес Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч 29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Армия и оружие Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Политика Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ из-за России Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.

Энергетика Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.

Политика Медведев призвал работать над обновлением «Единой России» "Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

Спорт IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.

Политика В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.

Общество Новый портал недвижимости в Калининграде Primarkt.ru На информационном рынке Калининграда до недавних пор не было представлено инструмента, позволяющего решать вопросы подобного рода, при операциях с недвижимостью.

Общество Острые ощущения и ссоры: любовный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля Семейным Стрельцам не стоит путать ровное тепло домашнего очага со скукой и особенно — высказываться по этому поводу, а то из очага в вас полетят головешки.