В России начинается производство С-500ТАСС 08:41

с чего всё началось

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

Здоровье В июле мобильные бригады детских врачей посетят Конаковский район Выезды врачей Детской областной больницы сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области, а также в соответствии с потребностями жителей.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Общество «Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.

Политика В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.

Гаджеты Japan Display удалось собрать почти всю сумму необходимых инвестиций Pocketnow В заявлении Japan Display сообщается, что Harvest официально подтвердила решение о предоставлении ей почти $500 млн инвестиций, включая $100 млн от клиента, имя которого не указано.

Политика Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.

Политика Путин провел экстренное совещание в Иркутской области Минувшей ночью в Братске российский лидер провел экстренное совещание по урегулированию последствий паводка в регионе.

Общество Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.

Армия и оружие СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Происшествия Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Общество В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

Экономика Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Армия и оружие Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Политика Медведев призвал работать над обновлением «Единой России» "Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

Хоккей Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.

Общество Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению Стремление к кардинальным переменам в жизни похвально, только не стоит менять круг общения, иначе старые дружеские связи будут резко разорваны.

Кино «Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат Фильм ужасов "Проклятие Аннабель - 3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.