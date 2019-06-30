Армия и оружие
В России начинается производство С-500ТАСС 08:41
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
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с чего всё началось
В России начали производить новейшие системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей», передает телеканал «Россия 1» со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.Аргументы и Факты10:12
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Здоровье
В июле мобильные бригады детских врачей посетят Конаковский район
Выезды врачей Детской областной больницы сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области, а также в соответствии с потребностями жителей.
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Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
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Общество
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
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В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
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Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
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Гаджеты
Japan Display удалось собрать почти всю сумму необходимых инвестиций
Pocketnow В заявлении Japan Display сообщается, что Harvest официально подтвердила решение о предоставлении ей почти $500 млн инвестиций, включая $100 млн от клиента, имя которого не указано.
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Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ
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Обновлено в 14:35
Политика
Путин провел экстренное совещание в Иркутской области
Минувшей ночью в Братске российский лидер провел экстренное совещание по урегулированию последствий паводка в регионе.
Обновлено в 05:50
Общество
Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску
В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию
Обновлено в 18:26
Наука
Порядок из хаоса вихрей
Обновлено 28 июня в 04:30
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Экономика
Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек
С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ
Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:42
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Хоккей
Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
Стремление к кардинальным переменам в жизни похвально, только не стоит менять круг общения, иначе старые дружеские связи будут резко разорваны.
Обновлено вчера в 02:06
Кино
«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат
Фильм ужасов "Проклятие Аннабель - 3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
Обновлено в 18:42
Спорт
Футболистка сборной Швейцарии нырнула в озеро Комо и пропала
Футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили нырнула в озеро Комо и пропала.
Обновлено в 18:22