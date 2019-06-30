В России начинается производство С-500ТАСС 08:41

с чего всё началось

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Шоу-бизнес «Вот это орех»: Нюша разгорячила публику снимком с пляжа Поклонников взбудоражил снимок певицы в купальнике. Многие написали комплименты в адрес фигуры артистки, отдельно отметив её крепкий тыл.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Транспорт В Шереметьеве признали скопление багажа Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Происшествия СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Наука Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых Примечательным является то, что обнаруженные подледные озера схожим с теми, что находятся в Антарктиде. Однако их отличают меньшие размеры.

Финансы ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке Уменьшение ставок по ипотеке глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала в конце мая, выступая в Госдуме.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.

Футбол Андрей Червиченко: «Судья испортил дерби» Накал матча чувствовался вплоть до концовки первого тайма, когда судья всё испортил.

Хоккей Клуб НХЛ «Даллас» выставил россиянина Ничушкина на драфт отказов Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" поместил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов.

Технологии «Тинькофф банк» устранил сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банк" устранил все неполадки в работе мобильного приложения, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Экономика Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.

Происшествия Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.

Общество Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь Одинокие Стрельцы могут начать новый роман. Представителям знака, состоящим в отношениях, звёзды советуют помириться со своим партнёром.

Политика CNN призвала назло Путину приезжать в Грузию Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию. Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.