Армия и оружие
В России начинается производство С-500ТАСС 08:41
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
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с чего всё началось
В России начали производить новейшие системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей», передает телеканал «Россия 1» со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.Аргументы и Факты10:12
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