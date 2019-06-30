Армия и оружие
В России начинается производство С-500ТАСС 08:41
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
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с чего всё началось
В России начали производить новейшие системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей», передает телеканал «Россия 1» со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.Аргументы и Факты10:12
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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Наука
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Истребители РФ поднимались на перехват у границ 11 раз за неделю
Российские истребители поднялись в воздух 11 раз за неделю с целью перехвата иностранных самолётов у границ РФ.
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Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено в 19:16
Происшествия
16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье
В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Политика
Путин, Лукашенко и Рахмон провели неформальную встречу в Минске
Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в неформальной обстановке.
Обновлено в 15:16
Происшествия
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Обновлено вчера в 21:01
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На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона
Обновлено в 15:12
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Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
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Шоу-бизнес
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Экономика
Одежде тесно в интернет-магазинах
Традиционно рынок одежды, обуви и аксессуаров — второй по динамике роста сегмент в интернет-торговле, указывают в FCG.
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Политика
Встреча с Кимом: Трамп провел в КНДР всего несколько секунд
Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом.
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Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
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Кино
«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат
Фильм ужасов "Проклятие Аннабель - 3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
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Общество
Гостиницы РФ, где более 50 номеров, должны с 1 июля иметь категорию «звездности»
Обязательная "звездность" вводится на российском гостиничном рынке поэтапно: с 1 июля 2019 года для гостиниц с фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года для гостиниц с фондом более 15 номеров, а с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.
Обновлено в 17:26
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
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Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена
Обновлено в 13:56
Музыка
Группа Slayer дала прощальный концерт в Финляндии
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Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Экономика
В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.
Обновлено в 17:03