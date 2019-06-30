Армия и оружие

В России начинается производство С-500ТАСС 08:41

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
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с чего всё началось
В России начали производить новейшие системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей», передает телеканал «Россия 1
» со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.
Аргументы и Факты10:12

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В России начинается производство С-500

Газета.Ru14:02

Производство комплексов С-500 начинается в России

ФАН09:19

В России начали производство С-500

РИА Новости13:13

Чемезов заявил о начале производства С-500

Взгляд.ру08:53

Чемезов анонсировал запуск производства комплексов С-500

Коммерсантъ09:34

В России начинается производство ЗРК С-500

RT на русском13:45

В России начинается производство С-500

ТАСС08:41
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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