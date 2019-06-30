В России начинается производство С-500ТАСС 08:41

с чего всё началось

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

Политика Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.

Политика Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони» Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.

Спорт Путин провел встречу со сборной России на Европейских играх Президент России Владимир Путин провел встречу в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной, сообщает ТАСС.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели «АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.

Экономика Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле Евросоюз и Вьетнам подписали в воскресенье в Ханое соглашение о свободной торговле и защите инвестиций, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

Наука Ученые описали предсмертные переживания Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.

Политика Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.

Авто Во второй половине июня три марки обновили цены на свои модели Исследование цен на новые легковые автомобили, проведенное экспертами сайта «Цена Авто» с 16 по 30 июня, выявило корректировку прайс-листов автомобилей у 3 производителей, официально представленных на российском рынке.

Хоккей «Флорида» обменяла голкипера Раймера в «Каролину» «Флорида Пантерз» обменяла голкипера Джеймса Раймера в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт «ураганов».

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Происшествия В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.

Политика В Венесуэле скончался один из задержанных за попытку госпереворота Задержанный за попытку государственного переворота в Венесуэле капитан Рафаэль Акоста Аревало скончался, находясь под стражей.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Экономика Почему дотационные регионы не справляются с безработицей Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Шоу-бизнес Сестра Светланы Лободы вышла замуж Светлана Лобода приехала в Киев и погуляла на свадьбе сестры. Украинская звезда сильно переживала накануне важного события.

Происшествия Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.