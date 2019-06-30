Армия и оружие
В России начинается производство С-500ТАСС 08:41
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
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с чего всё началось
В России начали производить новейшие системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей», передает телеканал «Россия 1» со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.Аргументы и Факты10:12
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Футбол
Федун: «„Спартаку“ осталось закрыть еще одну-две позиции»
Осталось закрыть еще одну-две позиции, и все.
Обновлено в 12:16
Политика
Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка
Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
Обновлено в 06:03
Политика
Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Спорт
Путин провел встречу со сборной России на Европейских играх
Президент России Владимир Путин провел встречу в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:01
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Хоккей
«Даллас» выкупил контракт Ничушкина
Обновлено в 12:41
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark
Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Экономика
Евросоюз и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле
Евросоюз и Вьетнам подписали в воскресенье в Ханое соглашение о свободной торговле и защите инвестиций, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.
Обновлено в 13:05
Политика
«Марш свободы» проходит в Тбилиси
Обновлено вчера в 13:04
Наука
Ученые описали предсмертные переживания
Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в Турин
Обновлено в 12:24
Авто
Во второй половине июня три марки обновили цены на свои модели
Исследование цен на новые легковые автомобили, проведенное экспертами сайта «Цена Авто» с 16 по 30 июня, выявило корректировку прайс-листов автомобилей у 3 производителей, официально представленных на российском рынке.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Хоккей
«Флорида» обменяла голкипера Раймера в «Каролину»
«Флорида Пантерз» обменяла голкипера Джеймса Раймера в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт «ураганов».
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 11:40
Политика
В Венесуэле скончался один из задержанных за попытку госпереворота
Задержанный за попытку государственного переворота в Венесуэле капитан Рафаэль Акоста Аревало скончался, находясь под стражей.
Обновлено в 12:25
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Экономика
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Сестра Светланы Лободы вышла замуж
Светлана Лобода приехала в Киев и погуляла на свадьбе сестры. Украинская звезда сильно переживала накануне важного события.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Индия срочно приобрела у России ракеты для вертолетов
Обновлено в 10:24
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Культура
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Обновлено в 04:12