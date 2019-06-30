В России начинается производство С-500Газета.Ru 14:02

с чего всё началось

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что С-500 начнут поставлять в войска в 2020 году. Зенитные ракетные комплексы С-500 начали производить в России. Об этом он заявил в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия 1".

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Происшествия Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.

Здоровье Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить Главный внештатный специалист Минздрава России, терапевт и профессор Оксана Драпкина рассказала, что правильное питание, вопреки распространенному мнению, вовсе не дорогое удовольствие, однако существуют продукты, на которых экономить нельзя.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Происшествия В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Гаджеты Корпорация Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года Корпорации Apple тайно отозвала ряд ноутбуков модели MacBook Air 2018 года выпуска.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.

Футбол «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Лингардом Руководство манкунианского клуба намерено продлить контракт с 26-летним футболистом. Действующее соглашение истекает летом 2021 года.

Здоровье Более 200 человек умерли в Австралии от гриппа 228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Финансы Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».

Происшествия Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.

Здоровье Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.

Политика Рада вновь рассмотрит вопрос об увольнении Климкина Украинская рада вновь подняла вопрос об увольнении Павла Климкина, министра иностранных дел.