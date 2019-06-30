Армия и оружие

В России начинается производство С-500Газета.Ru 14:02

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что С-500 начнут поставлять в войска в 2020 году. Зенитные ракетные комплексы С-500 начали производить в России. Об этом он заявил в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде" на канале "Россия 1".
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с чего всё началось
В России начали производить новейшие системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей», передает телеканал «Россия 1
» со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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