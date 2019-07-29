Армия и оружие
В России начато серийное производство истребителей Су-57Московский Комсомолец вчера в 07:54
Сообщается, что с Минобороны РФ подписан контракт на поставку свыше 70 единиц Су-57.
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Авто
В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Кино
Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы
Что касается премьеры сериала, то она, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда
Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании и поддержке запрещённой в РФ террористической организации "Аль-Каида", организовавшей теракт, когда захватившие пассажирские самолеты террористы направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Элла Суханова закрутила новый роман
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Американские сенаторы предложили новые санкции против России
Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио уведомили комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей о необходимости внести в проект оборонного бюджета страны положения о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с «вмешательством» в выборы, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Обновлено вчера в 06:32
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
В Перми задержана банда мошенников
Полицейские задержали группу мошенников в Перми.
Обновлено вчера в 23:30
Технологии
Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему новых КамАЗов
Компания Mail.ru попытается внедрит свою популярную почту в бортовую систему «КамАЗа», информирует информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:38
Политика
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Игры
IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP
Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено вчера в 12:10
Здоровье
Полтора килограмма украшений вытащили из желудка жительницы Индии
Индийские хирурги извлекли из желудка жительницы Западной Бенгалии Руни Хатун около 1,6 килограмма украшений стоимостью 53 тысячи фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять препаратов, которые принимает сам с 30 лет
Вторым принимаемым препаратом Мясников назвал комбинированное средство от гипертонии (Эксфордж), включающее два действующих вещества (амлодипин и валсартан).
Обновлено вчера в 10:47
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Во время беспорядков в тюрьме в Бразилии погибли более 50 заключенных
В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
«Интер» повысил предложение по Джеко
Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Вашингтон надеется на творческий подход Зеленского в вопросе Донбасса
Новая власть на Украине внесет "творческие идеи" в урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе, на что рассчитывают в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
Участники экспедиции РГО начали изучать остров Итуруп
Участники комплексной экспедиции на острова Курильской гряды "Восточной бастион – Курильская гряда" приступили к изучению острова Итуруп.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
На выборах главы Горного Алтая прочат второй тур
Федеральные эксперты полагают, что выборы главы Республики Алтай, которые состоятся 8 сентября, не обойдутся без второго тура.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Тимати не увидел новаторства в творчестве «сбежавшего» Егора Крида
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено 28 июля в 10:55
Экономика
Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу
Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
СК предъявил обвинение участнику митинга 27 июля
Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте участника несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 11:16