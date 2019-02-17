Армия и оружие

В России начата разработка микробеспилотника «Ратник» для экипировкиRT на русском 01:16

В России началась разработка микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка третьего поколения, сообщили в «Ростехе».
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В России началась разработка микробеспилотника для новой боевой экипировки

Россия разрабатывает микробеспилотник, которым планируют оснастить боевую экипировку "Ратник" третьего поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
РИА Новости01:26

Подробнее о событии

Стали известны характеристики беспилотника боевой экипировки «Ратник»

Российская газета06:07

Раскрыты характеристики беспилотника для нового поколения «Ратника»

Газета.Ru04:51

В России началась разработка микробеспилотника для боевой экипировки «Ратник-3»

Говорит Москва01:59

В экипировку «Ратник-3» включат сверхлегкий беспилотник

Коммерсантъ02:40

В России начата разработка микробеспилотника «Ратник» для экипировки

RT на русском01:16

Новое поколение экипировки «Ратник» получит сверхлегкий беспилотник

ТАСС01:03

«Ростех» раскрыл характеристики беспилотника для нового поколения «Ратника»

РИА Новости04:22
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Происшествия

В массовой драке в Москве погибли два человека

У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Москве женщина насмерть сбила таксиста

Обновлено в 06:17
Происшествия

Мариинский театр эвакуируют после сообщения о минировании

Пресс-аташе Анна Касаткина 17 февраля заявила, что посетителей и сотрудников Мариинского театра эвакуируют.
Обновлено в 05:58
Происшествия

На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

Обновлено 07 февраля в 19:02
Общество

В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины

В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено вчера в 09:40
Спорт

Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Глава МЧС вылетел на место обрушения в вузе в Петербурге

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Санкт-Петербург для участия в работе оперативного штаба, созданного после обрушения перекрытий в университете низкотемпературных и пищевых технологий (ИТМО).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В Москве проверяют уже второй ТЦ после звонка о минировании

Правоохранители приступили к проверке уже второго торгового центра в Москве после анонимного сообщения о "минировании", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:51
Политика

В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что странам ЕС необходимо «взять обратно» более 800 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* и предать их суду.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» готовит облик безэкипажного танка будущего

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) формирует облик безэкипажного танка будущего, имеет в своем активе наработки перспективной машины, сообщил ТАСС генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ) Андрей Терликов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Башкирии за браконьерство задержали местных депутата и полицейского

Группа охотников, застреливших косулю, задержана в Благоварском районе Башкирии, в браконьерстве подозревают местных депутата и полицейского, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:28
Политика

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Вандалы подожгли храм УПЦ в Кривом роге

В Кривом роге осквернили и подожгли храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Политика

Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»

Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Экономика

Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы

Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Шведские ученые назвали свою версию причины гибели группы Дятлова

Свою версию гибели участников группы Дятлова высказали шведские ученые, 16 февраля передает шведское информационное агентство Aftonbladet.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Медведев призвал сближать доходы городского и сельского населения

Правительство постарается сблизить доходы городского населения и жителей деревни, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью для программы "Итоги недели" на НТВ.
Обновлено в 04:31
Спорт

Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира

Обновлено в 05:03
Политика

В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию

Обновлено в 03:48
Политика

В Германии назвали санкции из-за инцидента в Черном море «умеренными»

Провокация в Керченском проливе В конце ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования властей.
Обновлено в 04:41
Политика

В Крыму ответили на слова Порошенко об «истории успеха» Украины

Ранее Порошенко заявил, что нынешнее положение на Украине является «историей успеха».
Обновлено в 03:58
Единоборства

Минаков потерпел первое поражение в карьере

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве

В Москве метеорологи продлили действие "желтого" уровня погодной опасности на воскресенье, 17 февраля.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Нетаньяху намерен обсудить с Путиным усиление координации по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеревается во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить усиление координации между военнослужащими двух стран по Сирии.
Обновлено в 06:12
Политика

Науэрт отказалась от должности постпреда США при ООН

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН, сообщили в Госдепе.
Обновлено вчера в 20:06
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Обновлено вчера в 21:50
Политика

В Челябинске прошел митинг за возврат прямых выборов мэра

Обновлено в 06:30
Общество

В Перми несистемная оппозиция провела митинг

Обновлено в 05:48
Экономика

Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державу

Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
Обновлено вчера в 19:15
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