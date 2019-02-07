В России начался выпуск обновленного Nissan QashqaiКоммерсантъ 11:28

Компания Nissan начала выпуск обновленного кроссовера Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает японский автопроизводитель. Автомобиль получил новую внешность за счет иных капота, решетки радиатора, фар и бампера, фонарей и заднего бампера.

Общество Английская писательница Розамунда Пилчер умерла в возрасте 94 лет Британская писательница Розамунда Пилчер скончалась в шотландском Данди на 95-м году жизни, сообщает газета The Guardian.

Интернет Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.

Происшествия Отпущенный ранее аспирант МГУ Азат Мифтахов снова задержан Полиция снова задержала аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, ранее задержанного по делу об изготовлении взрывчатки и освобожденного в четверг, заявила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.

Кино На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин В реанимации одной из московских больниц 6 февраля скончался актер театра, кино и ТВ Александр Зоточкин.

Общество В России подвели первые итоги проверок качества бензина Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом.

Происшествия Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с участием помощника постоянного представителя Чечни в Крыму.

Общество Житель Челябинска соорудил подземный лифт для парковки своей машины В Челябинске местный житель раз и навсегда решил вопрос с парковкой. Мужчина каждый день прячет свою машину под землю.

Политика На Украине завели дело о слежке за Зеленским Украинская национальная полиция завела уголовное дело по заявлению о слежке от кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Технологии Google начал удалять сайты, запрещенные в России Поисковая система Google приступила к сотрудничеству с Роскомнадзором, удаляя ссылки на запрещенные в РФ сайты.

Происшествия Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.

Происшествия Обыски проводятся в доме псковского журналиста Светланы Прокопьевой В квартиру к журналисту Светлане Прокопьевой, бывшему главному редактору "Псковской губернии", пришли с обысками: как сообщили "Псковской губернии" источники, знакомые с ситуацией, в отношении неё пытаются завести уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Авто Toyota представит внедорожник Sequoia в мощной версии TRD Pro Стоит отетить огромную надпись TOYOTA на фальшрадиаторной решетке и черные 18,8-дюймовые колесные диски BBS TRD.

Политика Адвокат Бутиной рассказал, когда ей могут вынести приговор Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом, может быть освобождена в течение шести недель, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл.

Общество В Кувейте молодожены развелись через три минуты после свадьбы В Кувейте молодожены развелись через несколько минут после заключения брака. Об этом сообщает издание The Sun.

Транспорт Источник заявил о прекращении прямого авиасообщения с Байконуром Источник заявил, что с космодромом Байконур больше не осуществляется прямое авиационное сообщение. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто LADA Vesta Sport начала поступать в полицейские участки «АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в полицейские участки.

Гаджеты Флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 представлен в России Xiaomi Mi Mix 3 для РФ предложат в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.