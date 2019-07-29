Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей Су-57RT на русском 07:37

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в брошюре, посвящённой 80-летию ОКБ имени Сухого (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию).
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В России началось серийное производство истребителей Су-57

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Американские лётчики будут глядеть на Су-57 глазами, полными слёз

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В России началось серийное производство истребителей Су-57

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Какие задачи будет выполнять новейший истребитель Су-57

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В России начали серийное производство истребителей пятого поколения

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В России началось серийное производство истребителей Су-57

РИА Новости07:38

Россия начала серийное производство истребителей Су-57

News.ru07:37
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Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
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Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия

Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
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В Хабаровском крае объявлен режим ЧС из-за паводков

Обновлено в 20:17
Общество

В Тулуне закрыли федеральную трассу

В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
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Порошенко с семьей покинул Украину

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Россия и Иран готовят совместные военно-морские учения

Обновлено в 12:36
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
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Верратти о Неймаре: «Если игрок хочет уйти, клубу стоит его отпустить»

Думаю, что если игрок хочет уйти, то он всегда найдет способ.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

ЛНР обвинила Украину в размещении запрещенного вооружения в Донбассе

"Используя договоренности о перемирии, Майстренко (командир 54 бригады силовиков Алексей Майстренко - ред.) продолжает скрытное размещение запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, проведение мероприятий по оборудованию новых, дооборудованию и маскировке имеющихся позиций", - заявил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.
Обновлено в 08:31
Наука

Таяние ледников Арктики эквивалентно выбросу триллиона тонн углекислого газа в атмосферу

Исследование: ледники тают быстрее, чем предполагали ученые «Мы проанализировали 40 климатических моделей по всему миру», — отметил сказал Марк Айзенман, профессор кафедры климата, атмосферы и физической океанографии университета.
Обновлено в 13:34
Экономика

Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года

Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.
Обновлено в 17:11
Экономика

Центробанк спрогнозировал рост обеспеченности россиян жильем

По оценкам Центрального банка, к концу 2024 года благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» средняя обеспеченность россиян жильем повысится на 2,5 квадратных метра, то есть до 27,6 квадратных метра на человека, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитическую записку финансового регулятора.
Обновлено в 14:25
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Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака

Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека

Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
Обновлено в 13:29
Авто

В Сети появились первые снимки обновленной Lada Vesta

Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
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Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа

Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Политика

На Украине прозвучал призыв к вторжению в Россию

Журналист отметил, что Верховная рада должна принять решение о вводе лучших подразделений украинской армии в Россию для совершения наступательных операций.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Обновлено в 19:03
Происшествия

В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета

Обновлено в 19:06
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Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
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Общество

Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре

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Экономика

Российские компании показали существенный рост финансовых результатов

Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
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«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
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Дзюба сможет сыграть с «Краснодаром»

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В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
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Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля

Московские суды арестовали не менее 40 человек, задержанных на несанкционированном митинге 27 июля, сообщает «ОВД-Инфо».
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Когда активированный уголь может быть опасен, рассказал врач-диетолог

Как заявила врач-диетолог Наталья Пугачева, активированный уголь рекомендован врачами при вздутии живота, диарее, отравлении и для очищения почек.
Обновлено в 20:38
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