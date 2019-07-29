Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей Су-57РИА Новости 07:38

Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Серийное производство истребителей Су-57 началось в России

URA.Ru08:09

В России началось серийное производство Су-57

Газета.Ru07:57

Россия начала серийное производство истребителей Су-57

News.ru07:37

В России начали серийное производство истребителей пятого поколения

РБК07:45

В России началось серийное производство истребителей Су-57

РИА Новости07:38

Российский истребитель пятого поколения запущен в серию

Вести.Ru07:52

В России началось серийное производство истребителей Су-57

RT на русском07:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:40
Происшествия

Суд отпустил из тюрьмы еще одну фигурантку дела Захарченко

Суд решил изменить судебное решение. "Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суд", - говорится в решении суда.
Обновлено в 08:30
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Москве закрыли клинику, где экономист под видом врача делал аборты

Росздравнадзор закрыл клинику в Москве, где экономист, представлявшийся врачом и использовавший УЗИ для вида, делал пациентам аборты на поздних сроках беременности, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Челябинске охранник детского сада ранил мужчину бензопилой

В Челябинске сторож детского сада ранил мужчину бензопилой. Об этом сообщает местное издание 74.UA со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Обновлено в 05:19
Авто

Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России

Volvo отзывает 4,5 тыс. машин в России из-за возможности расплавления впускного коллектора двигателя. Это может привести к возгоранию.
Обновлено в 07:15
Политика

Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Обновлено в 06:32
Происшествия

Врачи не нашли у Навального признаков отравления

Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Театры

Пермский оперный получил премию правительства РФ им. Федора Волкова

Пермский театр оперы и балета стал лауреатом премии правительства РФ им. Федора Волкова за заслуги в развитии отечественной культуры и театрального искусства, плодотворную деятельность и высокие достижения за последние годы.
Обновлено в 04:07
Политика

Уволен глава полиции Днепропетровской области

"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Политика

В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию

Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 07:37
Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов

"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум

В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В США один человек погиб при стрельбе на съемках клипа рэп-группы

Обновлено в 07:24
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Футбол

Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности

Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

Первый дивизион «Панцирь-С» заступил на дежурство в Арктике

Первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте.
Обновлено в 06:41
Гаджеты

Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»

Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Кино

Студия Disney установила новый мировой рекорд

Студия Disney установила новый абсолютный рекорд мировых сборов за несколько месяцев до конца года.
Обновлено в 08:09
Общество

В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка

Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.
Обновлено вчера в 22:41
Гаджеты

Бренд Zeiss считает, что 64 Мп в смартфонах не нужны

Обновлено в 03:21
Происшествия

В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры

В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Главное