Армия и оружие
Российская газетаВ России началось серийное производство истребителей МиГ-35
В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35. Об этом в среду заявил генеральный директор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который работает в подмосковном городе Жуковском.
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Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Комсомольская правда вчера в 18:01
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Общество
В Перу обнаружили крупнейшее захоронение принесённых в жертву детей
В Перу археологи обнаружили крупнейшее захоронение детей, принесённых в жертву, сообщает телеканал Al Jazeera.
Газета Metro 13:14
Политика
Путин предложил Эрдогану купить Су-57
В рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил заинтересованность новейшим истребителем пятого поколения Су-57.
РЕН ТВ вчера в 15:04
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым
Еще в начале этого года уральский режиссер Егор Баранов представил мировую премьеру своего научно-фантастического фильма «Аванпост» на престижном кинофестивале Cinequest в Сан-Хосе.
Телепрограмма 07:47
Авто
Обновленный универсал Volvo V90 впервые попал на фото
Фотошпионы впервые заметили и сняли обновлённый универсал Volvo V90.
За рулем Кубань 10:55
Гаджеты
РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку
Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку.
Коммерсантъ 02:59
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 11:53
Театры
Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ
В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец 05:31
Космос
Что почитать: контакт с пришельцами Эриксона, марсиане в Первую мировую и ретро-путеводитель космического туриста
Первая мировая война была трагедией, но закончилась она иначе.
Мир фантастики 04:24
Финансы
Минфин США отказался от долларовых интервенций
Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Футбол
«Монако» ведет переговоры с «Челси» по Бакайоко
Сообщается, что "Монако" желает подписать полузащитника "Челси" Тьему Бакайоко.
Soccer.ru вчера в 03:14
Общество
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета 18:24
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
Гражданские силы.ру вчера в 05:29
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Происшествия
В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.
Life.ru 09:32
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Авто
Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки
Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Tarraco — исполнение FR стало самым мощным вариантом модели и первым серийным гибридом испанского автопроизводителя.
Коммерсантъ 10:30
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 18:28
Политика
Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
Газета.Ru 12:53
Наука
Грохот грузовых поездов поможет предсказывать землетрясения
Грохот и вибрации, исходящие от грузовых поездов, поможет учёным предсказывать землетрясения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Geophysical Research Letters.
Ugpressa.ru 06:24