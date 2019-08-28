Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ России началось серийное производство истребителей МиГ-35

В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35. Об этом в среду заявил генеральный директор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который работает в подмосковном городе Жуковском.
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В России стартовало серийное производство истребителей МиГ-35

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В Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке заинтересовались покупкой МиГ-35

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Истребитель МиГ-35 ушел в серию

РЕН ТВ11:24

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Вести.Ru11:38

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

Известия11:33

Минобороны и РСК «МиГ» подпишут новый контракт на МиГ-35 в ближайшее время

ТАСС11:54

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

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Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

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Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
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В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
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Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
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«Монако» ведет переговоры с «Челси» по Бакайоко

Сообщается, что "Монако" желает подписать полузащитника "Челси" Тьему Бакайоко.
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В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига

Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
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Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания

Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
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В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
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Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев

Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
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Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании

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Грохот грузовых поездов поможет предсказывать землетрясения

Грохот и вибрации, исходящие от грузовых поездов, поможет учёным предсказывать землетрясения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Geophysical Research Letters.
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