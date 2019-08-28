Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ России началось серийное производство истребителей МиГ-35

В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35. Об этом в среду заявил генеральный директор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который работает в подмосковном городе Жуковском.
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В России стартовало серийное производство истребителей МиГ-35

РБК13:35

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

RT на русском11:11

Серийное производство истребителя МиГ-35 началось. Покупатели встали в очередь

Вести.Ru11:38

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

Известия11:33

В России началось серийное производство МиГ-35

РИА Новости11:28

Истребитель МиГ-35 ушел в серию

РЕН ТВ11:24

Минобороны и РСК «МиГ» подпишут новый контракт на МиГ-35 в ближайшее время

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