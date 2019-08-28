Армия и оружие
Российская газетаВ России началось серийное производство истребителей МиГ-35
В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35. Об этом в среду заявил генеральный директор самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который работает в подмосковном городе Жуковском.
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Интернет
Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября
Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 11:05
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Армия и оружие
12 боевых самолетов приземлились на автомагистраль в Татарстане
Московский Комсомолец 10:33
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Шоу-бизнес
Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.
РИА Новости 10:02
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге
Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке в Петербурге.
Газета.Ru 02:55
Гаджеты
Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold
Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Авто
АвтоВАЗ сократит производство авто из-за снижения спроса
RuNews24.ru 06:50
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Политика
Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
Аргументы недели 08:23
Происшествия
Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Спасатели извлекли из-под завалов тело последнего рабочего, который находился в траншее в момент обрушения стены здания в Новосибирске.
Российская газета 07:12
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
Российская газета 13:35
Общество
Суд отказался обязать мэрию Москвы предоставить альтернативную площадку для шествия 3 сентября
Тверской суд Москвы отклонил иск помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой обязать мэрию предложить альтернативный вариант проведения шествия оппозиции 3 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Партии перемен».
Коммерсантъ 12:42
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителя F-35
Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон крайне озабочен кражей Китаем технологий американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, который применил их для создания своего новейшего истребителя J-20.
Военное обозрение 11:14
Общество
Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет
Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата.
Татар-информ 01:28
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Игры
В сентябре владельцы PlayStation Plus получат две AAA-игры
Sony ежемесячно добавляет в PlayStation Plus несколько игр. Владельцы подписки получают неограниченный доступ к таким проектам.
CyberSport.ru 12:57
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице. Об этом ее отец Андрис Лейкуцис сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Российская газета 10:08
Политика
США подтвердили ужесточение пошлин против Китая
Власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, будут повышены с 10% до 15%.
Известия 12:50