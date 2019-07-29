Армия и оружие

В России началось серийное производство Су-57Газета.Ru 07:57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
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Какие задачи будет выполнять новейший истребитель Су-57

RT на русском18:29

Американские лётчики будут глядеть на Су-57 глазами, полными слёз

Царьград13:22

Россия начала серийное производство истребителей Су-57

News.ru07:37

В России началось серийное производство истребителей Су-57

ТАСС09:36

В России начали серийное производство истребителей пятого поколения

РБК07:45

В России началось серийное производство истребителей Су-57

РИА Новости07:38

В России началось серийное производство истребителей Су-57

Газета.Ru12:35
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Общество

Заблокировать BlaBlaCar вновь хотят в России

Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и обратилось в Госдуму с такой идеей.
Обновлено в 21:44
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Политика

Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия

Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Общество

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе из-за паводков режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 21:28
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей

Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Общество

Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась

По данным министерства лесного хозяйства региона, по состоянию на утро 29 июля в Эвенкии действует 71 пожар на общей площади около 978 тыс. га.
Обновлено в 02:06
Политика

В Росавиации заявили о готовности вернуть авиасообщение с Украиной

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с просьбой вернуть авиасообщение с Россией.
Обновлено в 09:40
Общество

Больше половины россиян не хотят переходить на электронные паспорта

Согласно опросу ВЦИОМ, об инициативе знает 85% опрошенных, однако 59% респондентов не готовы оформить цифровой аналог паспорта.
Обновлено в 10:18
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Политика

WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие

В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Порошенко отказался прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено в 21:43
Происшествия

Дети в шутку накачали мальчика воздухом и погубили его

Ранее в июле сообщалось, что в китайском городе Пекин мужчина в шутку угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его.
Обновлено в 19:00
Общество

Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления

Более сотни детей эвакуированы утром из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.
Обновлено в 21:01
Музыка

Фестиваль деревенской культуры пройдёт в Удмуртии в августе

Обновлено в 16:14
Космос

Фото дня: на ребре спиральной галактики

Правда, на представленной фотографии не видны ни рукава, ни «сердце» галактики.
Обновлено в 06:26
Политика

Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено в 21:16
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Авто

В Сети показали неизвестную версию «Жигулей»

Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
Обновлено в 21:30
Происшествия

В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска

Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Происшествия

В Сочи погибли два человека во время катания на гидроцикле

Пользователи социальных сетей сообщили о гибели двух человек, которые катались на гидроцикле в акватории Черного моря в Адлерском районе.
Обновлено в 12:09
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Игры

IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP

Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Транспорт

В Тулуне закрыли федеральную трассу

В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено вчера в 20:51
Шоу-бизнес

Фото Светланы Лободы «с Тиллем Линдеманном» обсуждают в Сети

Фото, которое опубликовала Светлана Лобода в Instagram, вызвало бурные обсуждения у ее поклонников.
Обновлено в 15:19
Здоровье

Девочке-инвалиду отказали в жизненно необходимом лекарстве в Томске

Женщина пожаловалась на отказ областного департамента здравоохранения выдать ее 8-летнему ребенку-инвалиду необходимое лекарство.
Обновлено в 21:23
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