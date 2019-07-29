Армия и оружие

В России началось серийное производство Су-57Газета.Ru 07:57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
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В России началось серийное производство истребителей Су-57

Газета.Ru12:35

В России началось серийное производство истребителей Су-57

RT на русском07:37

В России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57

REGNUM08:46

В России начали серийное производство истребителей пятого поколения

РБК07:45

В России началось серийное производство истребителей Су-57

РИА Новости07:38

Россия начала серийное производство истребителей Су-57

News.ru07:37

В России началось серийное производство истребителей Су-57

ТАСС09:36
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Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии

Обновлено в 13:12
Происшествия

В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта

Более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта на севере Бразилии, сообщает портал Globo со ссылкой на управление пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).
Обновлено в 12:33
Гаджеты

Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины

Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Общество

Оглашены лидеры голосования за название арт-парка на Добролюбова

Общественная палата Санкт-Петербурга огласила предварительных лидеров открытого голосования на выбор названия арт-парка, который откроется на проспекте Добролюбова.
Обновлено в 11:34
Футбол

Рубин — Ахмат 0:0 (1-й тайм)

Матч завершит программу третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Общество

Умерла «самая умная» в мире собака

В штате Южная Каролина умер бордер-колли по кличке Чейсер. Его считали самой умной в мире собакой.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Россия и Иран проведут совместные учения

Обновлено в 12:51
Здоровье

5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики

Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Политика

На Украину вернули собаку задержанных в России моряков

Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Общество

Представитель Гринписа: Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы

Насколько сложная ситуация сложилась в регионе, правильно ли поступили местные власти и дойдет ли дым до столицы, «Вечерняя Москва» спросила у руководителя противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григория Куксина.
Обновлено в 12:09
Экономика

Фунт стерлингов рекордно обвалился

Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.
Обновлено в 10:24
Футбол

«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»

Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Гаджеты

Блогер-испытатель JerryRigEverything добрался до первого в мире серийного гибкого смартфона

Пока мир застыл в ожидании, кто же выпустит первый серийный гибкий смартфон — Huawei или Samsung — этот самый первый смартфон уже давно продаётся.
Обновлено в 12:20
Наука

Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд

Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Обновлено в 08:39
Политика

Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»

Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Политика

Уволен глава полиции Днепропетровской области

"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Футбол

Артем Милевский: «У Коноплянки есть предложение от „Краснодара“»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка находится в сфере интересов российского клуба.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Саратове из собачьего притона изъяли ребенка

У хозяйки притона изъяли ребенка. Девочка жила в антисанитарных условиях.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
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