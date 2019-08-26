Минобороны утвердило все технические требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА), компания "Туполев" и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации начали подготовку к его созданию, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

с чего всё началось

Работы по созданию ПАК ДА в установленные сроки развернуты в "Туполеве" и на предприятиях кооперации, - сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Новый бомбардировщик-ракетоносец заменит в войсках нынешнее семейство самолетов дальней авиации: Ту-22М, Ту-95 и Ту-160.

В России началось производство ракетоносца ПАК ДА

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