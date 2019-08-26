Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ России началось производство ракетоносца ПАК ДА

Работы по созданию ПАК ДА в установленные сроки развернуты в "Туполеве" и на предприятиях кооперации, - сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Новый бомбардировщик-ракетоносец заменит в войсках нынешнее семейство самолетов дальней авиации: Ту-22М, Ту-95 и Ту-160.
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с чего всё началось

В России начали создание авиакомплекса дальней авиации

Минобороны утвердило все технические требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА), компания "Туполев" и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации начали подготовку к его созданию, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Интерфакс01:34

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В России появится новейший бомбардировщик-ракетоносец

URA.Ru02:56

Новый бомбардировщик ПАК ДА начали строить в России

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В России начали производить бомбардировщик-ракетоносец, созданный по схеме «летающее крыло»

Комсомольская правда02:45

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ТК Звезда01:36

В России началось производство ракетоносца ПАК ДА

Российская газета03:07

Мантуров заявил об утверждении требований к перспективному самолёту ПАК ДА

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