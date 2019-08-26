Армия и оружие
В России началось производство ракетоносца ПАК ДАРоссийская газета 03:07
Работы по созданию ПАК ДА в установленные сроки развернуты в "Туполеве" и на предприятиях кооперации, - сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Новый бомбардировщик-ракетоносец заменит в войсках нынешнее семейство самолетов дальней авиации: Ту-22М, Ту-95 и Ту-160.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В России начали производить бомбардировщик-ракетоносец, созданный по схеме «летающее крыло»
Комсомольская правда02:45
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Технологии
Конец мучениям: эмулятор RetroArch теперь переводит японские видеоигры
Новое обновление кроссплатформенной среды для эмуляции игр RetroArch позволит переводить игровые проекты с японского языка на английский в режиме реального времени.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика
В Пекине ответили на призыв Трампа к американскому бизнесу уйти из КНР
Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.
Обновлено в 05:00
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Обновлено в 05:26
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к торговым переговорам
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители официального Пекина прошлой ночью связывались с торговыми представителями США, чтобы выразить желание возобновить переговоры по вопросам экономического характера, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 04:52
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Обновлено в 01:08
Кино
Дизайнер God of War показал, как может выглядеть Лунный Рыцарь в шоу Marvel
Стоит отметить, что Грассети, сейчас занимающий должность арт-директора студии Sony в Санта-Монике (Калифорния, США) известен геймерам как дизайнер персонажей популярной игры God of War.
Обновлено в 04:56
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Общество
В Великобритании закрасили посвященное Brexit граффити Бэнкси
В английском городе Дувре уничтожена одна из самых известных работ британского уличного художника Бэнкси, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
5-й Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила президентскую кампанию в Абхазии, отметив, что такие действия «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В Крыму Су-30СМ отработали боевые пуски ракет «воздух — воздух»
Боевые пуски ракет класса «воздух — воздух» отработали экипажи истребителей Су-30СМ на полигоне в Крыму.
Обновлено в 02:29
Политика
В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
Обновлено в 05:14
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Обновлено в 03:04
Общество
Треть граждан считают российский цирк лучшим в мире
На втором месте, по мнению опрошенных (19%), является цирковое искусство Китая, на третьем — цирк Франции (11%).
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено вчера в 09:16
Авто
Китайский автопроизводитель представил дешевый аналог седана Camry
Китайский автопроизводитель GAC Motor представил аналог бизнес-седана Camry – Trumpchi GA6, стоимость которого в полтора раза ниже японской модели.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Комличенко оформил покер в матче за «Младу Болеслав»
Российский форвард Николай Комличенко после непродуктивных переговоров с клубами РПЛ вернулся в состав «Млады Болеслав» и отметил своё возвращение покером в ворота соперников из «Ческе-Будеевице» - 4:2.
Обновлено вчера в 12:31
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера сбываются
Иоганн Кеплер известный немецкий астроном 17 века, который делал пророчества далекого будущего.
Обновлено в 00:06
Здоровье
В Госдуме выступили за увеличение базовой части зарплат медиков
Зампред комитета ГД добавил, что необходимо увеличить и сделать прозрачной базовую ставку, поскольку сейчас она слишком низкая и заработок медработника формируется в основном за счет премий, работы по совместительству, ночных дежурств.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Якутии разыскивают покинувшего с оружием место службы полицейского
Вооруженный табельным оружием сотрудник транспортной полиции Якутии покинул место службы, ведется розыск.
Обновлено в 04:30