Армия и оружие

В России началось производство ЗРК С-500Московский Комсомолец вчера в 09:45

В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в эфире «Россия 1». Чемезов отметил, что С-500 является более модернизированным комплексом, нежели С-400.
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с чего всё началось
В России начали производить новейшие системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей», передает телеканал «Россия 1
» со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.
Аргументы и Фактывчера в 10:12

Подробнее о событии

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей»

Эхо Москвывчера в 21:03

В России начинается производство С-500

Газета.Ruвчера в 14:02

В России начинается производство С-500

ТАССвчера в 08:41

В России начали производство С-500

РИА Новостивчера в 13:13

Чемезов заявил о начале производства С-500

Взгляд.рувчера в 08:53

Чемезов анонсировал запуск производства комплексов С-500

Коммерсантъвчера в 09:34

В России начинается производство ЗРК С-500

RT на русскомвчера в 13:45
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Шоу-бизнес

Диана Арбенина показала загородный дом

Обновлено вчера в 17:00
Политика

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей в месяц

Дешевле всего услуги ЖКХ в 2018 году были в Дагестане (457 рублей в месяц), в Республике Тыва (478 рублей) и в Ингушети (488 рублей).
Обновлено вчера в 03:33
Общество

Будущий доктор просит защиты у министра здравоохранения Оренбуржья

Ежедневно в блог министра здравоохранения Оренбургской области поступают обращения о проблемах здравоохранения со всей области, и, как показывает практика, за помощью к министру обращаются не только пациенты, но и сами медики и те, получает медицинское образование.
Обновлено вчера в 06:07
Политика

Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ

Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Путешествия

В Таиланде появится обязательная страховка для туристов

В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Технологии

Более 10 тысяч биометрических банкоматов установят в России

Генеральный директор компании — производителя биометрических банкоматов VisionLabs Александр Ханин рассказал, что российские банки закупили свыше 10 тысяч подобных устройств и намерены установить их до конца года.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено вчера в 11:13
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Площадь лесных пожаров в России увеличилась до 40 тысяч гектаров

Обновлено вчера в 21:18
Общество

В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты

У Samsung готова 7-нанометровая технология EUV

Отчет исследователей Samsung, опубликованный на симпозиуме по VLSI, свидетельствует, что 7-нанометровая технология EUV готова к серийному производству, а по энергетической эффективности продукции она превосходит обычную 7-нанометровую технологию.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие

В ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской

В оперативном отчете СММ ОБСЕ сообщается о завершении разведения сил возле Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Общество

В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Транспорт

Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту

Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Хоккей

«Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика

Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

В Кабуле прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв произошел в Кабуле этим утром, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал TOLO News в Twitter.
Обновлено в 01:07
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Кузбасский фермер похитил 11 миллионов рублей

В дальнейшем фермер предоставлял в департамент ложные отчёты о якобы целевом использовании бюджетных средств.
Обновлено в 01:08
ЖКХ

В Красноярске из-за ливня затопило улицы

Дождь и грозы ожидаются и сегодня В Красноярске сильный ливень затопил несколько улиц.
Обновлено вчера в 22:28
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

Хотела спасти: мать с ребёнком утонули в Кузбассе

Обновлено вчера в 22:16
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество

В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий правительству РФ устанавливать требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), а также места их установки.
Обновлено в 00:59
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено вчера в 14:14
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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