Армия и оружие
В России началось производство ЗРК С-500Московский Комсомолец вчера в 09:45
В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в эфире «Россия 1». Чемезов отметил, что С-500 является более модернизированным комплексом, нежели С-400.
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с чего всё началось
В России начали производить новейшие системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей», передает телеканал «Россия 1» со ссылкой на гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.Аргументы и Фактывчера в 10:12
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В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей»
Эхо Москвывчера в 21:03
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
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Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей в месяц
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Будущий доктор просит защиты у министра здравоохранения Оренбуржья
Ежедневно в блог министра здравоохранения Оренбургской области поступают обращения о проблемах здравоохранения со всей области, и, как показывает практика, за помощью к министру обращаются не только пациенты, но и сами медики и те, получает медицинское образование.
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Обновлено вчера в 22:41
Энергетика
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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
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Путешествия
В Таиланде появится обязательная страховка для туристов
В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
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Технологии
Более 10 тысяч биометрических банкоматов установят в России
Генеральный директор компании — производителя биометрических банкоматов VisionLabs Александр Ханин рассказал, что российские банки закупили свыше 10 тысяч подобных устройств и намерены установить их до конца года.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
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Политика
Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
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Обновлено вчера в 21:42
Общество
Площадь лесных пожаров в России увеличилась до 40 тысяч гектаров
Обновлено вчера в 21:18
Общество
В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области
Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты
У Samsung готова 7-нанометровая технология EUV
Отчет исследователей Samsung, опубликованный на симпозиуме по VLSI, свидетельствует, что 7-нанометровая технология EUV готова к серийному производству, а по энергетической эффективности продукции она превосходит обычную 7-нанометровую технологию.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
В ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской
В оперативном отчете СММ ОБСЕ сообщается о завершении разведения сил возле Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Общество
В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.
Обновлено вчера в 14:06
Транспорт
Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту
Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
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«Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
В Кабуле прогремел сильный взрыв
Сильный взрыв произошел в Кабуле этим утром, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал TOLO News в Twitter.
Обновлено в 01:07
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Кузбасский фермер похитил 11 миллионов рублей
В дальнейшем фермер предоставлял в департамент ложные отчёты о якобы целевом использовании бюджетных средств.
Обновлено в 01:08
ЖКХ
В Красноярске из-за ливня затопило улицы
Дождь и грозы ожидаются и сегодня В Красноярске сильный ливень затопил несколько улиц.
Обновлено вчера в 22:28
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
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Хотела спасти: мать с ребёнком утонули в Кузбассе
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Общество
В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий правительству РФ устанавливать требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), а также места их установки.
Обновлено в 00:59
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено вчера в 14:14
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
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