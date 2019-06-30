В России началось производство ЗРК С-500Московский Комсомолец вчера в 09:45

с чего всё началось

В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в эфире «Россия 1». Чемезов отметил, что С-500 является более модернизированным комплексом, нежели С-400.

Политика В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Общество Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей в месяц Дешевле всего услуги ЖКХ в 2018 году были в Дагестане (457 рублей в месяц), в Республике Тыва (478 рублей) и в Ингушети (488 рублей).

Общество Будущий доктор просит защиты у министра здравоохранения Оренбуржья Ежедневно в блог министра здравоохранения Оренбургской области поступают обращения о проблемах здравоохранения со всей области, и, как показывает практика, за помощью к министру обращаются не только пациенты, но и сами медики и те, получает медицинское образование.

Политика Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Путешествия В Таиланде появится обязательная страховка для туристов В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.

Технологии Более 10 тысяч биометрических банкоматов установят в России Генеральный директор компании — производителя биометрических банкоматов VisionLabs Александр Ханин рассказал, что российские банки закупили свыше 10 тысяч подобных устройств и намерены установить их до конца года.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Общество В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.

Экономика Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Гаджеты У Samsung готова 7-нанометровая технология EUV Отчет исследователей Samsung, опубликованный на симпозиуме по VLSI, свидетельствует, что 7-нанометровая технология EUV готова к серийному производству, а по энергетической эффективности продукции она превосходит обычную 7-нанометровую технологию.

Армия и оружие В ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской В оперативном отчете СММ ОБСЕ сообщается о завершении разведения сил возле Станицы Луганской в Донбассе.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Общество В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.

Транспорт Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.

Происшествия В Кабуле прогремел сильный взрыв Сильный взрыв произошел в Кабуле этим утром, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал TOLO News в Twitter.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Происшествия Кузбасский фермер похитил 11 миллионов рублей В дальнейшем фермер предоставлял в департамент ложные отчёты о якобы целевом использовании бюджетных средств.

ЖКХ В Красноярске из-за ливня затопило улицы Дождь и грозы ожидаются и сегодня В Красноярске сильный ливень затопил несколько улиц.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Общество В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД В Госдуму внесен законопроект, разрешающий правительству РФ устанавливать требования к камерам фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), а также места их установки.