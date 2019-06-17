В России начало расти число банкротств компанийМосковский Комсомолец 02:49

с чего всё началось

Число компаний, которые обанкротились в первом квартале 2019 года, увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Авто Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8 Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Происшествия Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.

Гаджеты Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.

Политика Главу Дагестана экстренно госпитализировали в Москве Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких, сообщает пресс-служба правительства региона.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.

Интернет Голосовой помощник «Маруся» запустила Mail.Ru Group 17 июня компания Mail.Ru Group запустила в тестовом режиме голосовой помощник «Маруся». Разработка стоила около 2 млн долларов.

Армия и оружие Россия за год экспортировала военную авиатехнику на $6 млрд Россия за 2018 год поставила на экспорт боевую авиацию и авиатехнику более чем на $6 млрд.

Политика Зеленский считает необходимым расширить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Финансы Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.

Политика Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.

Политика Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки» Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Шоу-бизнес Бари Алибасов выписан из больницы Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Здоровье Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.

Происшествия Директора Фонда кино избили в Москве Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.

Общество Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра» Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.

Футбол Весино пропустит оставшуюся часть Кубка Америки Федерация футбола Уругвая сообщила, что полузащитник пропустит оставшуюся часть Кубка Америки.