Экономика

В России начало расти число банкротств компанийМосковский Комсомолец 02:49

Число компаний, которые обанкротились в первом квартале 2019 года, увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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с чего всё началось
Тенденция к снижению числа корпоративных банкротств в России прекратилась, сообщил
 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
РБК01:00

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В негатив работает тренд на укрупнение бизнеса: о банкротстве

REGNUM07:23

В России вновь стало расти количество банкротящихся компаний

Аргументы и Факты04:33

В России возобновился рост числа банкротств компаний

РБК01:00

В России начало расти число банкротств компаний

Московский Комсомолец02:49

Российский бизнес столкнулся с ростом банкротств

Lenta.ru02:12

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Коммерсантъ01:51

В России вновь растет число банкротств компаний

Росбалт03:18
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Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Авто

Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8

Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
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Сергей Лазарев оригинально ответил на слухи о себе

Обновлено в 13:40
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
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Футбол

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Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино.
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Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
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Политика

Главу Дагестана экстренно госпитализировали в Москве

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие

США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток

Обновлено в 18:51
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail

Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 14:20
Интернет

Голосовой помощник «Маруся» запустила Mail.Ru Group

17 июня компания Mail.Ru Group запустила в тестовом режиме голосовой помощник «Маруся». Разработка стоила около 2 млн долларов.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Россия за год экспортировала военную авиатехнику на $6 млрд

Россия за 2018 год поставила на экспорт боевую авиацию и авиатехнику более чем на $6 млрд.
Обновлено в 05:16
Политика

Зеленский считает необходимым расширить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Финансы

Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.
Обновлено в 17:33
Политика

Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Политика

Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»

Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100

Обновлено в 11:26
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Полиция задержала трех вооруженных мужчин в Дагестане

Обновлено в 19:05
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Здоровье

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.
Обновлено в 18:38
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено в 19:45
Общество

Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»

Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Футбол

Весино пропустит оставшуюся часть Кубка Америки

Федерация футбола Уругвая сообщила, что полузащитник пропустит оставшуюся часть Кубка Америки.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Здоровье

Специалист по диетологии поделилась советами питания в летний сезон

Свежие овощи и фрукты уместно употреблять во второй половине дня, обязательно стоит добавить больше зелени в свое питание, отметила Елена.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено в 15:57
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