В России начались акции против полицейского произволаLenta.ru 08:33

В России начались акции против полицейского произвола, за свободу слова и гуманизацию правоохранительной системы. Согласованные митинги уже прошли в городах Дальнего Востока и Сибири, пишет профсоюз журналистов и работников СМИ в Facebook-аккаунте.

В России начались акции против полицейского произвола

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