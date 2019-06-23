Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных делРБК 05:37

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ. Указывается, что акции уже прошли во Владивостоке и Хабаровске.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

РБК05:37

В России начались акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел

Эхо Москвы07:01

В России начались акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел

Дождь03:40

В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел

Ведомости03:37

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

Говорит Москва03:30

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

Коммерсантъ03:48

Акция против незаконных преследований журналистов и активистов пройдет в Москве

Интерфаксвчера в 15:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:11, Вашингтон
Футбол

Футболисты из Грузии вышли играть в майках с антироссийскими лозунгами

Обновлено в 06:10
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

Обновлено вчера в 22:54
Футбол

«Ювентус» предлагает де Лигту 12 миллионов евро в год

Зарплата защитника Матейса де Лигта в «Ювентусе» может составить 12 миллионов евро в год.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва

В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.
Обновлено в 05:05
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
Обновлено в 05:10
Спорт

Стрелок Черноусов стал двукратным чемпионом Европейских игр

Обновлено в 05:17
Общество

Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе

В конце недели выпадет треть месячной нормы осадков, а температура понизится до климатических показателей сентября, рассказал главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 06:14
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Политика

Путин поздравил граждан России с Сабантуем

Обновлено в 05:44
Политика

В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Не обошлось без эксцессов и в этом году - вечером 19 июня в Киеве произошло нападение на участников ЛГБТ-движения.
Обновлено в 00:04
Политика

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

Электрик с Урала разбогател на продажах советских БАДов в США

Популярная в советское время биологически активная добавка приносит ему в месяц 50 тысяч долларов (более трех миллионов рублей по текущему курсу), пишет Forbes.
Обновлено в 05:55
Футбол

Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»

Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
Обновлено в 02:35
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие

ВКС России получили два новейших вертолета Ми-28НМ

Воздушно-космическим силам Российской Федерации были переданы два новейших вертолета Ми-28НМ, еще шесть машин должны поступить в ВКС в течение следующего года.
Обновлено в 04:18
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море

Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Технологии

В 2,5 раза дольше. Nokia представила аккумуляторы нового поколения

Nokia официально сообщила о том, что она разрабатывает новую технологию аккумуляторных батарей, которая обеспечит время работы в 2,5 раза дольше по сравнению с нынешней без увеличения объема и массы аккумулятора.
Обновлено в 03:32
Общество

В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Трамп с нетерпением ждёт встречи с Путиным в Осаке, сообщил Болтон

Американский президент Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке, заявил помощник главы США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 05:51
Наука

Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов

Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено 20 июня в 11:04
Политика

На жителя Хакасии составили протокол из-за поста о губернаторе

В отношении пользователя фейсбука Вячеслава Шоева завели административное дело из-за поста о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.
Обновлено вчера в 10:22
Единоборства

Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Политика

Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев грубо нарушил правила авиакомпании из-за истерики Лу

Обновлено в 05:00
Общество

Туристки приехали в забронированный отель и обнаружили заброшенное здание

Жительницы Великобритании приехали в забронированный отель в Израиле и обнаружили на его месте заброшенные руины.
Обновлено в 06:05
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Генсек Федерации бокса Афганистана убит в Кабуле

Обновлено в 06:32
Общество

Синоптики прогнозируют грозовые дожди и похолодание в начале недели

По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, жара спадет, подует северный ветер и к середине недели столбики термометров днем будут показывать около 20 градусов со знаком «плюс».
Обновлено в 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное