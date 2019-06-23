В России начались акции против фабрикации уголовных делРБК 05:37

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ. Указывается, что акции уже прошли во Владивостоке и Хабаровске.

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

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