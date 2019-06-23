Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных делРБК 05:37
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ. Указывается, что акции уже прошли во Владивостоке и Хабаровске.
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Акция против незаконных преследований журналистов и активистов пройдет в Москве
Интерфаксвчера в 15:37
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:11, Вашингтон
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В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
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Зарплата защитника Матейса де Лигта в «Ювентусе» может составить 12 миллионов евро в год.
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Происшествия
В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва
В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.
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Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
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Спорт
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Общество
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В конце недели выпадет треть месячной нормы осадков, а температура понизится до климатических показателей сентября, рассказал главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
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Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
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Путин поздравил граждан России с Сабантуем
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Политика
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Не обошлось без эксцессов и в этом году - вечером 19 июня в Киеве произошло нападение на участников ЛГБТ-движения.
Обновлено в 00:04
Политика
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Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
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Популярная в советское время биологически активная добавка приносит ему в месяц 50 тысяч долларов (более трех миллионов рублей по текущему курсу), пишет Forbes.
Обновлено в 05:55
Футбол
Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»
Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
Обновлено в 02:35
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
ВКС России получили два новейших вертолета Ми-28НМ
Воздушно-космическим силам Российской Федерации были переданы два новейших вертолета Ми-28НМ, еще шесть машин должны поступить в ВКС в течение следующего года.
Обновлено в 04:18
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море
Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
Обновлено в 06:08
Технологии
В 2,5 раза дольше. Nokia представила аккумуляторы нового поколения
Nokia официально сообщила о том, что она разрабатывает новую технологию аккумуляторных батарей, которая обеспечит время работы в 2,5 раза дольше по сравнению с нынешней без увеличения объема и массы аккумулятора.
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Общество
В Москве 23 июня ожидаются дождь, гроза и до 25 градусов тепла
Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза при температуре до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Трамп с нетерпением ждёт встречи с Путиным в Осаке, сообщил Болтон
Американский президент Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в японской Осаке, заявил помощник главы США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 05:51
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено 20 июня в 11:04
Политика
На жителя Хакасии составили протокол из-за поста о губернаторе
В отношении пользователя фейсбука Вячеслава Шоева завели административное дело из-за поста о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.
Обновлено вчера в 10:22
Единоборства
Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи
В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Политика
Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено вчера в 04:10
Общество
Туристки приехали в забронированный отель и обнаружили заброшенное здание
Жительницы Великобритании приехали в забронированный отель в Израиле и обнаружили на его месте заброшенные руины.
Обновлено в 06:05
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Генсек Федерации бокса Афганистана убит в Кабуле
Обновлено в 06:32
Общество
Синоптики прогнозируют грозовые дожди и похолодание в начале недели
По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, жара спадет, подует северный ветер и к середине недели столбики термометров днем будут показывать около 20 градусов со знаком «плюс».
Обновлено в 05:28