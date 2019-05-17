Армия и оружие
В России начали разработку новой штурмовой винтовкиREGNUM 05:15
Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») разрабатывают новую штурмовую винтовку, заявил 17 мая гендиректор института Альберт Баков.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Общество
За дачниками начнут следить с помощью дронов
С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты
Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Политика
В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Спорт
WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории
17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Кино
Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе
Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Футбол
Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»
Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.
Обновлено в 04:50
Экономика
Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%
В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период-2018, и уменьшившись с 96 до 70,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Матвиенко проведёт переговоры с Эрдоганом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Турции с официальным визитом, проведёт двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Встреча с Эрдоганом будет 17 мая в Стамбуле, — сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
Обновлено в 05:32
Театры
Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета
Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Интернет
Итальянские антимонопольщики начали разбирательство в отношении Google
Антимонопольная служба Италии начала расследование в отношении американских компаний Alphabet, Google и ее итальянского представительства в связи со "злоупотреблением доминирующим положением" на рынке, говорится в сообщении службы.
Обновлено в 04:14
Футбол
Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп отменил с 17 мая льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран - бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено 15 мая в 21:43
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Культура
В Брянске открывается выставка «Сибирский валенок»
Как сообщили в департаменте культуры Брянской области, на выставке будут представлены более 40 скульптур и графических листов, в числе которых – портреты мыслителей, музыкантов, художников прошлого, образы наших современников, а также удивительные изваяния-метафоры, наполненные глубоким философским содержанием, завораживающие и не поддающиеся одномерной интерпретации.
Обновлено 14 мая в 09:55
Футбол
Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»
Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой».
Обновлено в 04:06
Политика
Суд открыл производство о запрете на выезд Порошенко из Украины
Окружной административный суд Киева начал производство по факту запрета на выезд с территории Украины действующего президента Петра Порошенко и других украинских чиновников.
Обновлено в 05:30
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено вчера в 10:02