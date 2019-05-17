Армия и оружие

В России начали разработку новой штурмовой винтовкиREGNUM 05:15

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») разрабатывают новую штурмовую винтовку, заявил 17 мая гендиректор института Альберт Баков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России начали разработку новой штурмовой винтовки

REGNUM05:15

Альберт Баков: не ищем замену АК, но новую штурмовую винтовку создаем

РИА Новости03:00

В России разрабатывают перспективную штурмовую винтовку

Российская газета04:04

Новая штурмовая винтовка разрабатывается в РФ

ФАН03:15

В России началась разработка новой штурмовой винтовки

Известия03:12

Российские конструкторы разрабатывают новую винтовку

News.ru02:47

Российские биатлонисты могут получить отечественные патроны и винтовки в 2021 году

RT на русском05:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Общество

За дачниками начнут следить с помощью дронов

С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты

Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Спорт

WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории

17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской лаборатории и основные аналитические данные.
Обновлено в 03:12
Кино

Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе

Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Футбол

Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»

Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.
Обновлено в 04:50
Экономика

Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%

В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период-2018, и уменьшившись с 96 до 70,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 22:40
Политика

Матвиенко проведёт переговоры с Эрдоганом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в Турции с официальным визитом, проведёт двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Встреча с Эрдоганом будет 17 мая в Стамбуле, — сообщил РИА Новости источник в российской делегации.
Обновлено в 05:32
Театры

Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета

Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Интернет

Итальянские антимонопольщики начали разбирательство в отношении Google

Антимонопольная служба Италии начала расследование в отношении американских компаний Alphabet, Google и ее итальянского представительства в связи со "злоупотреблением доминирующим положением" на рынке, говорится в сообщении службы.
Обновлено в 04:14
Футбол

Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп отменил с 17 мая льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран - бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Обновлено в 05:09
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено 15 мая в 21:43
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Культура

В Брянске открывается выставка «Сибирский валенок»

Как сообщили в департаменте культуры Брянской области, на выставке будут представлены более 40 скульптур и графических листов, в числе которых – портреты мыслителей, музыкантов, художников прошлого, образы наших современников, а также удивительные изваяния-метафоры, наполненные глубоким философским содержанием, завораживающие и не поддающиеся одномерной интерпретации.
Обновлено 14 мая в 09:55
Футбол

Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»

Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой».
Обновлено в 04:06
Политика

Суд открыл производство о запрете на выезд Порошенко из Украины

Окружной административный суд Киева начал производство по факту запрета на выезд с территории Украины действующего президента Петра Порошенко и других украинских чиновников.
Обновлено в 05:30
Авто

KIA анонсировала новинки для российского рынка

Обновлено вчера в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное